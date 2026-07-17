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Nově objevená gueréza vypadá jako superhrdina v masce. Chrochtá ale jako vepř


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24, PLOS ONE
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Zdroj: EBU/Florida Atlantic University

Objevit neznámý druh opice se povede jenom zcela výjimečně, teď se to podařilo biologům v Demokratické republice Kongo. Nově popsaný druh guerézy je přitom velmi nápadný – jak vzhledem, tak i chováním.

Vědci na jim neznámého tvora poprvé narazili už před osmnácti lety, kdy náhodou nekvalitně vyfotili v národním parku Lomami tvora, kterého nedokázali nikam zařadit. Pak celých deset let zvíře znovu nepozorovali. Další snímek z roku 2018 ale ukázal, že v tomto hustém pralese žije opice, kterou moderní věda nezná. A tak na místo vyrazila expedice, která si vzala za cíl ji najít a zjistit o ní víc.

A podařilo se. Nový druh dostal jméno Colobus congoensis, což by se dalo přeložit jako gueréza konžská. Celou řadou znaků se přitom jasně liší od jiných druhů gueréz. Nejnápadnější jsou výrazné oranžové skvrny kolem úst a šedá srst na lícních kostech – dohromady to vypadá, jako by nosila nějakou superhrdinskou masku. Superhrdinsky ale nezní pro ni charakteristický zvuk, který připomíná chrochtání vepře.

Ohrožená opice

Výzkum odhalil další zajímavé informace. Opice bohužel obývá jen malou oblast, což naznačuje, že bude zranitelná jakýmikoliv změnami životního prostředí. A protože ji bylo přes její výraznost tak těžké najít, zřejmě není příliš rozšířená. To je kombinace, která by ji měla automaticky dostat na Červený seznam ohrožených druhů. A právě to také autoři objevu doporučují.

Ten je podle nich zcela výjimečný. V Africe se totiž za posledních 75 roků povedlo objevit jen čtyři nové druhy opic, tato gueréza je tedy pátá.

Odkaz na studii
Xixao

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