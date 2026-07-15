Liška běloprsá žil před 1200 lety. Experti odhalili jméno dávného mayského vědce

Mayové se mohli pochlubit špičkovou astronomií už v době, kdy si naši předkové vyprávěli o obloze jen pověrčivé příběhy. Ale až doposud vědci o těchto dávných amerických astronomech téměř nic nevěděli. Teď to změnil mezinárodní výzkum, který odhalil jméno jednoho z nich.
Archeologové v Guatemale dosáhli průlomového objevu, když poprvé v historii rozluštili jméno mayského astronoma a matematika. Jméno identifikovali díky nápisům na nástěnných malbách v ruinách starověkého města Xultún. Podle guatemalského ministerstva kultury jde o první případ, kdy se podařilo konkrétnímu vědci z klasického období mayské civilizace připsat autorství vědeckého díla.
Badatelé na malbách identifikovali jméno Sak Tahn Waax, což v doslovném překladu znamená Liška běloprsá. Nález pochází z archeologické lokality u hranic s Mexikem, kde se dochovaly malby a nápisy datované do období mezi lety 400 před naším letopočtem a 900 našeho letopočtu. Liška žil podle odhadů někdy kolem roku 800 našeho letopočtu, vědci totiž nápis datovali do roku 781.
První objev svého druhu
Guatemalský ministr kultury Luis Méndez uvedl, že vědci ve městě Xultún odkryli matematické a astronomické výpočty, jejichž autorem byl právě Sak Tahn Waax. Podle něj jde o jediné známé dílo tohoto druhu, které lze přiřadit konkrétnímu matematikovi z klasického období mayské civilizace, jež je považováno za vrchol jejího rozvoje.
Konkrétně tento vědec zaznamenal jedinečný astronomicko-kalendářní vzorec, který propojil šest různých časových cyklů důležitých pro Maye: Uinal 20 dní, Tzolkin 260 dní, Tun 360 dní, sluneční rok Haab 365 dní, venušanský rok 584 dní a marsovský rok 780 dní. Všechny spojil do jednoho celku o délce 2920 dní – což je nejmenší společný násobek venušanského cyklu a slunečního roku.
Ministerstvo kultury uvedlo, že objev umožnila epigrafická analýza více než padesáti krátkých matematických a astronomických textů napsaných na stěnách. Glyfy se nacházely v prostředí, kde se podle Méndeze prolínalo umění s vědou, matematikou, astronomií i každodenním životem.
Mayská civilizace začala upadat kolem roku 900 našeho letopočtu a definitivně zanikla po příchodu španělských conquistadorů na počátku šestnáctého století.