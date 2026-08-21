VideoČíně se poprvé podařilo přistát se znovupoužitelnou vesmírnou raketou na pevnině


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24, Space.com
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Zdroj: Reuters/China Central Television (CCTV)

Čínská vesmírná raketa poprvé přistála na pevnině. Přidala se tak k americkým společnostem SpaceX a Blue Origin, které už znovupoužitelné raketové stupně běžně využívají. Šlo o teprve druhý let rakety typu Ču-čchüe-3, při prvním explodovala. Úspěšné přistání otevírá asijské velmoci cestu k opakovanému použití a tím i výraznému zlevnění startů. Evropská unie testuje vlastní znovupoužitelné rakety v několika projektech, zatím nejdál je Themis, ale pokročily už i francouzská MaiaSpace a německá Rocket Factory Augsburg.

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