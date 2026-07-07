Žena v USA přisuzovala smrt dětí očkování, nyní čelí obvinění z jejich vraždy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ženu z amerického státu Idaho, která tvrdila, že její dvě malé děti zemřely v důsledku očkování, velká porota obvinila z jejich vraždy. Třiadvacetiletá Andrea Shawová měla svá 18měsíční dvojčata loni v květnu udusit. Jejich smrt nedlouho poté přisoudila vakcínám – v podcastu organizace brojící proti očkování, kterou do prosince 2024 vedl Robert F. Kennedy mladší, než se loni v lednu ujal funkce ministra zdravotnictví. Píše o tom agentura AP s odvoláním na úřady.

Shawová je ve vazbě na kauci dvou milionů dolarů (asi 42,4 milionu korun). V případě odsouzení jí hrozí doživotní vězení či trest smrti. Žena vinu odmítá, uvedl její právník Joe Filicetti s tím, že stát Idaho „nebude schopen prokázat“ obvinění, která proti jeho klientce byla vznesena.

V podcastu organizace Children's Health Defense (Obrana dětského zdraví) Shawová loni v květnu řekla, že své děti nalezla mrtvé v pokoji několik dní poté, co byly očkovány proti chřipce a dalším nemocem. „Dostaly injekce od dvou sester, které je očkovaly současně. Poté onemocněly,“ tvrdila Shawová.

Vakcíny proti žloutence typu A, chřipce a kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, které dvojčata dostala, jsou podle zdravotních expertů pro děti bezpečné a účinné. Doporučuje je řada lékařských skupin.

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Robert Kennedy mladší

Shawová je rovněž jednou ze žalujících v žalobě organizace Children's Health Defense podané v lednu proti Americké akademii pediatrů (AAP). Žaloba viní AAP z nekalého jednání a z toho, že sehrála „ústřední roli v systému, který desítky let uváděl americké rodiny v omyl ohledně bezpečnosti dětského očkovacího kalendáře“. Shawová je v žalobě charakterizována jako žena, „jejíž děti zemřely po běžném očkování podaném v souladu s doporučením AAP“.

Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) po výzvě prezidenta Donalda Trumpa v lednu snížilo počet doporučených vakcín pro americké děti a vyvolalo znepokojení pediatrů i dalších odborníků. Kennedy, který je dlouhodobým odpůrcem očkování, uvedl, že změny sbližují USA s podobně smýšlejícími zeměmi a „zvyšují transparentnost a informovaný souhlas“.

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