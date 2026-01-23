USA opustily syrské Kurdy, pozice Turecka sílí


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, al-Džazíra, The Middle East Eye, Syria in Transition, Ha'arec

Spojené státy nechaly syrskou armádu vést ofenzivu proti spojeneckým Syrským demokratickým silám (SDF), čímž zřejmě pohřbily kurdský sen o autonomii. Z nové dohody o integraci Kurdů do syrského státu se raduje Turecko, pro které znamená nečinnost USA a Izraele strategické vítězství. Kurdové hovoří o zradě.

SDF pomáhaly silám vedeným USA porazit teroristickou organizaci Islámský stát během třináctileté občanské války a s podporou Američanů uvěznily bez soudního procesu přibližně tisíce členů IS, včetně tisíců cizinců. Další desítky tisíc příbuzných zadržovaly v táborech po celém severovýchodě země.

Americký zvláštní vyslanec Tom Barrack však nedávno označil spojenectví USA s SDF za zastaralé. Washington dal po rychlé ofenzivě syrských sil najevo, že stojí za Damaškem a podporuje jednotu Sýrie. Prozatímní syrský prezident Ahmad Šará byl přitom donedávna na americkém seznamu teroristů.

Nahrávám video
Události: Rada bezpečnosti OSN jedná o situaci v Sýrii
Zdroj: ČT24

„Dělali to spíš pro sebe,“ řekl Trump o Kurdech

Trump ale postupně rušil sankce vůči Sýrii, která po listopadové schůzce Šaráa a šéfa Bílého domu oznámila, že se připojí ke koalici proti IS. „Kurdům byly vypláceny obrovské částky peněz a dostávali ropu i další věci. Takže to dělali spíš pro sebe než pro nás,“ míní Trump. „Ale s Kurdy jsme vycházeli a snažíme se Kurdy chránit,“ dodal.

Americký senátor Lindsey Graham, jenže je považován za Trumpova spojence, nicméně v posledních týdnech kritizoval nejnovější ofenzivu Damašku. „Sýrii nelze sjednotit použitím vojenské síly, jak se o to snaží Šará,“ napsal na sítích. „Tento krok syrských vládních sil proti členům SDF přináší řadu rizik,“ obává se senátor.

USA přesouvají tisíce členů IS ze Sýrie do Iráku. Čeká je soud
Příslušníci syrské armády stráží detenční tábor al-Húl s příbuznými členů takzvaného Islámského státu

Bývalý velvyslanec USA Robert Ford v Sýrii dříve řekl serveru The Middle East Eye (MEE), že Trumpova vláda více slyší na bezpečnostní obavy Turecka než na apely SDF. „Trumpova administrativa chápe, že Turci mají v Sýrii zásadní národní bezpečnostní zájem. Respektuje to způsobem, jakým to ostatní ve Washingtonu nerespektují,“ uvedl diplomat.

Posílení pozice nového syrského režimu

Podle analytiků prozatímní syrský prezident dokázal nejnovějším postupem proti Kurdům posílit svou pozici. „Toto je velké vnitropolitické vítězství pro Šaráa. Určitě to posiluje jeho legitimitu v Sýrii, zejména mezi sunnitskými Araby,“ řekl al-Džazíře bezpečnostní expert z King's College London Rob Geist Pinfold.

Nyní se USA podle Barracka zaměřují kromě zabezpečení vazebních zařízení se zadržovanými členy takzvaného Islámského státu také na zprostředkování rozhovorů mezi SDF a syrským režimem. „Tento okamžik nabízí cestu k plné integraci do sjednoceného syrského státu s občanskými právy, kulturní ochranou a politickou účastí – což bylo (Kurdům) za režimu Bašára Asada dlouho odepíráno,“ napsal Barrack na síti X.

Za Asadova režimu byli Kurdové v Sýrii utlačovanou menšinou. Jejich jazyk a identita nebyly oficiálně uznávány. Šará vydal před pár dny dekret, kterým uznal občanská práva Kurdů a kurdštinu prohlásil za úřední jazyk. Kurdové to ale považují za nedostatečné a žádají i změnu ústavy.

Podle některých expertů může jít ze strany Damašku o politickou taktiku. „Skutečnost, že po celý první rok po pádu Asada nebyla kurdská práva uznána, je skutečně významná. Náhlé vydání tohoto dekretu v kontextu rozsáhlých vojenských událostí ukazuje, že syrská vláda považuje uznání kurdských práv spíše za taktickou otázku, než aby tato práva byla považována za vrozená a bezpodmínečná,“ míní odborník na Sýrii Thomas McGee z Evropského univerzitního institutu ve Florencii.

Úsilí o integraci kurdských sil

Vláda v Damašku se od pádu režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci předloňského roku snaží o integraci SDF do svých ozbrojených složek a získání kontroly nad územím na severovýchodě země, které aliance vedená Kurdy vojensky ovládá a které si od roku 2012 udržuje poloautonomní správu.

Již v březnu minulého roku vláda a SDF podepsaly dohodu o integraci. Ta však nebyla nijak naplněna, stejně jako obdobné ujednání z října 2025. Aliance dosud odmítala, aby se její členové začlenili do armády země jako jednotlivci, nikoli jako celá skupina. Volala rovněž po autonomní kontrole nebo decentralizované vládě na severovýchodě země.

Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají
Syřané prchají před boji z Aleppa

Napětí postupně sílilo. Na začátku letošního roku pak propukly lokální boje mezi vládními silami a SDF v Aleppu, které se následně změnily v úspěšnou vládní ofenzivu a ústup SDF z mnoha oblastí v zemi včetně velkých měst, ropných polí či největší syrské vodní nádrže Tabka.

Spolčení Damašku s arabskými kmeny

Damašek tak připravil Kurdy vedenou aliance o značnou část jejího vlivu. „Cílem bylo, aby (syrské vládní síly) převzaly kontrolu nad částmi území SDF, které jsou nejbohatší na zdroje a měly demograficky nejvyšší počet Arabů. Dokázaly to tedy velmi dobře zahrát tím, že vedly omezenou ofenzivu, ale zároveň přiměly kmenové sítě povstat proti vládě SDF. Jakmile se jim to podařilo, pro SDF to v podstatě skončilo,“ řekl al-Džazíře bezpečnostní expert Pinfold.

Bleskový postup Šaráových vojsk odhalil slabost a neoblíbenost SDF, zejména v provinciích s arabskou většinou, píše MEE. Americký úředník, který sledoval postup, však řekl anonymně MEE, že existují obavy ohledně „profesionality“ sil Damašku a rizika etnického krveprolití, pokud by syrská armáda postoupila do kurdských měst. Země od pádu Asada zažívá sektářské násilí namířené proti křesťanům, alavitům a drúzům.

Moc kmenů v Sýrii sílí, mobilizovat umí sto tisíc bojovníků
Ozbrojení beduínští bojovníci

Po krachu v neděli oznámeného příměří a dalším postupu vládních sil oznámilo v úterý večer syrské ministerstvo obrany nový klid zbraní s tím, že SDF má čtyři dny na projednání plánu na plnou integraci. Aliance příměří potvrdila a její velitel Mazlúm Abdí zároveň oznámil, že jeho jednotky se stahují do oblastí s kurdskou většinou.

Kurdové by podle nové dohody měli přistoupit na kompromis, kdy by si vedení SDF udrželo kontrolu nad třemi kurdskými divizemi syrských sil, zatímco zbytek bojovníků by se do armády integroval jednotlivě.

Podle syrského analytika Labíba Nahháse dosáhla syrská vláda velkého milníku, bude však značnou výzvou bojovníky prověřit. „Mluvíme tu o padesáti až osmdesáti tisících vojáků. Z bezpečnostního hlediska se jedná o masivní infiltraci,“ upozornil v komentáři pro al-Džazíru.

Damašek také v rámci dohody převezme kontrolu nad „klíčovou infrastrukturou“, včetně hraničních přechodů, ropných zařízení či přehrad.

Syrská vláda oznámila čtyřdenní příměří s Kurdy vedenou aliancí
Bojovníci Syrských demokratických sil (SDF) kráčí poblíž obrněného vozidla po střetech mezi SDF a syrskými vládními silami v syrské Hasace

Radost v Ankaře

Podle analytiků přinesla nová dohoda strategické vítězství Turecku, které je považováno za hlavního spojence Damašku. Ankara podporovala islamisty už během předloňské bleskové ofenzivy proti Asadovi.

V SDF působí arabské kmeny i někteří křesťanští bojovníci, v čele ale stojí kurdské milice YPG, které Ankara považuje za teroristickou organizaci a pouhou odnož v Turecku působící separatistické Kurdské strany pracujících (PKK). Na začátku března minulého roku PKK vyhlásila s okamžitou platností příměří, což tehdy vyvolalo otázky ohledně budoucnosti SDF. Ankara opakovaně varovala, že jí s touto syrskou skupinou dochází trpělivost a hrozila skupině zásahem.

Turecké síly v minulosti opakovaně bombardovaly pozice PKK a YPG v Iráku i Sýrii. Navzdory kritice Západu také na začátku roku 2018 vtrhly v rámci vojenské operace Olivová ratolest na sever Sýrie do oblasti Afrínu ovládaného Kurdy. Zásah si vyžádal stovky civilních obětí a statisíce Kurdů opustily domovy.

ČT získala exkluzivní záběry z válečného Afrínu. „Situace je tu zoufalá,“ říká dokumentaristka
Obyvatelé Afrínu

Vliv Syrské národní armády na severu země

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan s pomocí Syrské národní armády (SNA) od roku 2019 oblast Afrínu okupuje. Podle magazínu Syrian in Transition byly sice povstalecké skupiny oficiálně rozpuštěny v rámci syrské armády a SNA na papíře oficiálně zmizela, bývalé jednotky SNA ale ve skutečnosti stále dohlížejí na bezpečnost a slouží jako pomocné síly v oblasti od Afrínu až po Dajr az-Zaur.

Šéf turecké diplomacie Hakan Fidan podle serveru MEE v listopadu vstoupil na bilaterální jednání mezi Trumpem a Šaráem v Bílém domě a během své návštěvy Washingtonu vedl samostatná jednání s viceprezidentem JD Vancem, ministrem zahraničí Marcem Rubiem a vyslanci Barrackem a Stevem Witkoffem, ale také syrskou diplomacií a dalšími vysokými činiteli. Následně uvedl, že došlo na dohodu v „klíčových otázkách“.

Podle Erdogana, který v tomto týdnu ocenil nové příměří, kurdské ozbrojené složky musí ihned složit zbraně a rozpustit se, aby se zabránilo dalšímu krveprolití, píše agentura Reuters. Integrace SDF do složek státu je příležitostí pro novou éru v Sýrii, dodal turecký prezident.

Turci usilují o klíčovou základnu v Sýrii, Izrael udeřil
Základna T4

Posílení americko-tureckých vztahů

Expert na Sýrii z think tanku The Atlantic Council Omer Ozkizilcik řekl MEE, že demontáží SDF Spojené státy „téměř nebo úplně vyřešily hlavní sporný bod“ ve vztazích těchto spojenců v NATO. To by podle něj mohlo mít dopad i na situaci v Pásmu Gazy nebo na Ukrajině, jelikož Trump chce při řešení konfliktů Ankaru na své straně.

„Zdá se, že všechny hvězdy jsou v jedné linii,“ řekl Ozkizilcik. „To bude mít důsledky na celém Blízkém východě a potenciálně i za jeho hranicemi. USA a Turecko jsou v jedné linii,“ upozornil expert.

Trump a Erdogan jsou si blízcí. Americký lídr připisuje Erdoganovi a saúdskoarabskému korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi zásluhy za to, že ho přesvědčili ke zrušení sankcí vůči Sýrii, připomíná MEE.

Proti společným krokům Damašku a Ankary protestovaly tisíce Kurdů v Iráku i na jihu Turecka, kteří uspořádali demonstrace na hranici se Sýrií. „Kurdové by se měli postavit na odpor,“ uvedla jedna z protestujících Halima Sezerová. „Chtějí nás zničit, ale nikdy to nedokážou. Kurdský lid je jeden,“ řekl MEE další z demonstrantů Dijwar.

Prokurdská demonstrace na jihu Turecka
Zdroj: Reuters/Ensar Ozdemir

Dopad na mírová jednání s PKK

Ankara vede mírová jednání s PKK, která vedla desítky let trvající válku za nezávislost proti Turecku a je považována za teroristickou organizaci USA i Evropskou unií. Navzdory dvouletým rozhovorům se tureckému parlamentu v lednu nepodařilo předložit návrh zákona, který by pozastavil tresty nebo udělil částečnou milost bojovníkům PKK.

Turecko trvalo na tom, aby před dalším postupem dosáhlo konkrétního pokroku v integraci SDF, zatímco vůdci PKK působící v pohoří Qandil se odmítli vzdát kontroly nad severovýchodem Sýrie. Mnoho členů PKK kvůli tomu odkládalo kapitulaci nebo opuštění svých horských základen. Nyní by Ankara a PKK mohly obnovit rozhovory o odzbrojení a reintegraci. A podle zdrojů blízkých procesu by mohly následovat další politické kroky, podotýká MEE.

Strana kurdských pracujících stahuje své jednotky z Turecka
Příslušníci PKK při ceremoniálu u příležitosti odzbrojení jednotek. Jde o významný krok k ukončení desetiletí trvajícího konfliktu mezi Tureckem a PKK v Iráku, 26. října 2025.

Nečinnost Izraele

Ofenziva Šaráových sil také odhalila pozici Izraele, který dosud svou vojenskou přítomnost v zemi hájil kromě bezpečnostních zájmů rovněž potřebou ochrany práv menšin.

„Otázkou pro Turecko vždy bylo: ‚Pokud dojde k ofenzivě Damašku proti Kurdům, udělá Izrael to, co udělal v Suvajdě?‘,“ podotkla pro MEE expertka Gönül Tolová z Institutu Blízkého východu MEI s odkazem na region obývaný drúzy, kde židovský stát nedávno zasahoval kvůli masakrům této menšiny ze strany arabských sil.

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar vydal začátkem tohoto měsíce neobvyklé varování. „Útoky sil syrského režimu proti kurdské menšině ve městě Aleppo jsou závažné a nebezpečné,“ řekl a dodal, že mezinárodní společenství a „zejména Západ“ dluží Kurdům „čestný dluh“ za jejich boj proti organizaci Islámský stát. Systematické a vražedné represe různých syrských menšin jsou podle něj v rozporu se sliby o „nové Sýrii“.

Syrští vojáci měli vraždit drúzy v Suvajdě. Dle svědků stříleli pacienty v postelích
Pytle s těly leží na zemi v Národní nemocnici v Savajdě v Sýrii (22. července 2025)

Barrack ale podle médií minulý týden na schůzce v iráckém Irbílu ostře kritizoval vedení SDF za snahu vyvolat izraelskou intervenci. „Izrael nakonec nehnul ani prstem. Pro Ankaru je to velká úleva,“ podotkla Tolová. Podle izraelského listu Ha'arec nyní posiluje regionální vliv Erdogana na úkor izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Izrael využil Asadova pádu k obsazení nárazníkové zóny OSN na jihu Sýrie a v létě zahájil intenzivní letecké údery, které cílil i na vládní terče v Damašku. Obsadil také syrskou horu Hermon. Damašek počínání Jeruzaléma kritizuje, současně ale jedná s izraelskou stranou o bezpečnostní dohodě.

USA se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi syrskou vládou a židovským státem a v lednu se jim podařilo vyjednat sdílení zpravodajských informací mezi oběma státy. Dohoda o normalizaci vztahů ale zatím zůstává v nedohlednu.

Načítání...

Výběr redakce

Armáda letouny L-159 Kyjevu prodat nemůže, odkazuje se Zůna na NKÚ

Armáda letouny L-159 Kyjevu prodat nemůže, odkazuje se Zůna na NKÚ

13:00Aktualizovánopřed 2 mminutami
TV Nova dostala pokutu za odvysílání rozsudku s Ferim

TV Nova dostala pokutu za odvysílání rozsudku s Ferim

před 6 mminutami
Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ

Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ

před 46 mminutami
Ludvíka pustili z vazby, píší Seznam Zprávy

Ludvíka pustili z vazby, píší Seznam Zprávy

13:25Aktualizovánopřed 58 mminutami
Vodárenská firma ve Znojmě preventivně odstavila úpravnu vody, voda je dál pitná

Vodárenská firma ve Znojmě preventivně odstavila úpravnu vody, voda je dál pitná

před 1 hhodinou
Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

10:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud uložil nepravomocně soudci Elischerovi sedmiletý trest a pokutu

Soud uložil nepravomocně soudci Elischerovi sedmiletý trest a pokutu

10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

09:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Česko dle Plagy těží z přílivu slovenských studentů, Bratislava vnímá výzvu

Česko těží z toho, že studenti ze Slovenska odcházejí do Česka, kde případně i zůstávají pracovat, řekl český ministr školství Robert Plaga (za ANO) po schůzce se svým slovenským kolegou Tomášem Druckerem. Podle Plagy by ale země neměly o mladé lidi soupeřit. Drucker téma považuje za výzvu, aby Slovensko v této záležitosti zabralo.
před 18 mminutami

USA opustily syrské Kurdy, pozice Turecka sílí

Spojené státy nechaly syrskou armádu vést ofenzivu proti spojeneckým Syrským demokratickým silám (SDF), čímž zřejmě pohřbily kurdský sen o autonomii. Z nové dohody o integraci Kurdů do syrského státu se raduje Turecko, pro které znamená nečinnost USA a Izraele strategické vítězství. Kurdové hovoří o zradě.
před 24 mminutami

USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace, píše Reuters

Spojené státy ve čtvrtek oficiálně potvrdily svůj odchod ze Světové zdravotnické organizace (WHO), oznámila večer agentura Reuters. Organizaci, kterou po druhé světové válce pomáhala zakládat, země opustila z rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa. Ten krok zdůvodnil kromě jiného údajnými chybami WHO v době pandemie nemoci covid-19.
04:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml

Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači. Jednání trvalo více než tři a půl hodiny, informují tiskové agentury s odvoláním na Kreml. Poradce také potvrdil nadcházející třístranná americko-rusko-ukrajinská jednání v Abú Dhabí, kde se také mají separátně sejít zmocněnci obou lídrů Steve Witkoff a Kirill Dmitrijev.
02:07Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Boloňa musí dočasně zrušit omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině

Italská Boloňa musí dočasně zrušit nařízení, podle kterého se vozidla v celém městě směla pohybovat maximálně třicetikilometrovou rychlostí, rozhodl soud. Radnice pravidlo zavedla předloni, dle soudu ale v některých částech neoprávněně, protože ho dostatečně nezdůvodnila. Levicové vedení města chce omezení zachovat, výrazně totiž snížilo počet nehod. Připravuje proto upravenou vyhlášku s podrobným zdůvodněním pro jednotlivé ulice. Pravicová italská vláda však proti třicítce ve velkoměstech od začátku brojí.
před 7 hhodinami

Archeologové popsali nejstarší lidské jeskynní umění. Našli ho v Indonésii

Lidé tvořili umění zřejmě od počátku doby, kdy se začali stávat inteligentními bytostmi. Tyto počátky se ale nedochovaly. Teď ale vědci v indonéské jeskyni odhalili zatím nejstarší důkaz této lidské činnosti.
před 7 hhodinami

Rusko kvůli nedostatku dopravních letadel sahá i po strojích sovětské výroby

Ruská letecká doprava čelící západním sankcím musí kvůli nedostatku strojů vracet do provozu zakonzervovaná letadla ještě sovětské či zahraniční výroby. O jejich rekonstrukci se může postarat „spřátelený“ Írán, kam už Moskva dříve posílala své letouny na technickou údržbu.
před 8 hhodinami

Republikáni těsně zabránili rezoluci zakazující Trumpovi akce proti Venezuele

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů jen těsně zabránili přijetí rezoluce, zakazující americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podnikat další vojenské akce proti Venezuele bez souhlasu Kongresu. Uvedly to v pátek v noci tiskové agentury. Stalo se tak několik dní poté, co podobný zákaz neprošel v Senátu.
před 9 hhodinami
Načítání...