USA přesouvají tisíce členů IS ze Sýrie do Iráku. Čeká je soud

Spojené státy zahájily přesun až sedmi tisíc vězňů napojených na takzvaný Islámský stát (IS) do sousedního Iráku. Podle americké armády má tento krok zajistit, „aby teroristé zůstali v bezpečných detenčních zařízeních“, napsala agentura AFP. Irák už oznámil, že hodlá islamisty soudit, včetně cizinců. Některým teroristům se během nedávné ofenzivy syrské armády podařilo uprchnout ze zařízení střežených do té doby Syrskými demokratickými silami (SDF).
Syrské ministerstvo vnitra v pondělí uvedlo, že speciální jednotky a armádní vojáci vstoupili do města Hasaká po „útěku asi 120 teroristů (IS)“ z věznice Šaddádí. Bezpečnostní síly prý později dopadly 81 teroristů.
SDF sdělily, že po střetech s „frakcemi napojenými na Damašek“ ztratily kontrolu nad věznicí a varovaly před „vážnou bezpečnostní katastrofou“. Mluvčí SDF Farhad Šámí tvrdí, že během střetů mohlo uprchnout dokonce kolem patnácti set členů IS. SDF také obvinily vládní síly z útoku na věznici al-Aktán severně od města Rakká, kde jsou rovněž zadržováni členové a vůdci IS.
V úterý pak došlo k podobnému incidentu, kdy dozorci z SDF opustili detenční tábor al-Húl, kde jsou drženy převážně rodiny členů IS, aby mohli bránit jiné oblasti před syrskými silami. Syrská armáda nad táborem ve středu převzala kontrolu.
„Řádný a bezpečný přesun vězňů z IS je nezbytný, aby se zabránilo útěkům, které by představovaly přímou hrozbu pro Spojené státy i regionální bezpečnost,“ uvedl podle AFP šéf CENTCOM admirál Brad Cooper.
Cooper zdůraznil, že syrské síly musí dodržovat příměří a vyhnout se jakýmkoli akcím, které by mohly narušit to, co označil za „řádný a bezpečný přesun“ zadržených.
Obavy z mučení a poprav vězňů
Nezisková organizace pro ochranu lidských práv Reprieve varovala, že zajatci převezení do Iráku mohou čelit mučení a popravě, a naléhala na britskou vládu, aby zjistila, zda mezi převáženými osobami nejsou nějací britští občané, píše server BBC News.
Bagdád už oznámil, že zahájí soudní řízení s přivezenými členy IS. Tamní soudy se budou zabývat všemi případy bez ohledu na státní příslušnost daných osob, uvedla podle agentury AFP v prohlášení irácká justice.
Tamní soudy v minulosti uložily trest smrti či doživotní vězení stovkám lidí odsouzených za terorismus, včetně těch, kteří byli členy IS. Podle AFP mezi nimi byli i cizinci, kteří byli do Iráku převezeni právě ze Sýrie.
SDF pomáhaly silám vedeným USA porazit teroristickou organizaci Islámský stát během třináctileté občanské války a s podporou Američanů uvěznily bez soudního procesu tisíce členů této skupiny. Další desítky tisíc příbuzných střežily v táborech po celém severovýchodě země.
Aktivní buňky IS
Islámský stát od roku 2014 dobyl a ovládl rozsáhlá území v Sýrii a Iráku a vyhlásil chalífát v oblasti s asi deseti miliony obyvatel. Na území teroristé prosazovali právo šaría. V Iráku byl IS poražen v roce 2017, v Sýrii o dva roky později. V obou zemích ale nadále působí buňky, které páchají útoky.
Sýrie spolu s Demokratickou republikou Kongo zaznamenala v roce 2024 nejvyšší počet obětí v důsledku aktivit organizace Islámský stát na celém světě. Počet útoků v Sýrii předloni výrazně vzrostl na téměř sedm set, v roce 2023 byl tento počet skoro třikrát nižší, uvádí v loňské zprávě nezávislé analytické Mezinárodní centrum pro boj proti terorismu (ICCT).
V roce 2025 i přes obavy z mocenského vakua po pádu Asada celkový počet obětí klesl – IS se zaměřoval převážně na regiony ovládané SDF a útočil zejména v dubnu až květnu 2025, kdy se počet amerických vojáků v zemi snížil z dvou tisíc na sedm set, píše ICCT.
Loni bylo podle tohoto centra zadržováno v táborech střežených Kurdy 8500 členů IS, z nichž mnozí mají bojové zkušenosti. „To představuje bezprostřední bezpečnostní hrozbu kvůli svému potenciálu se v případě osvobození přeskupit,“ varovali analytici. Skoro dvě třetiny členů IS podle centra tvoří Syřané, pětinu Iráčané a sedmnáct procent pak cizinci z více než padesáti zemí světa.
