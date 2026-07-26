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V Sýrii po letech války i ničivém zemětřesení dále vázne obnova základní infrastruktury. Jednou z největších překážek návratu lidí domů je nedostatek vody, bez pravidelných dodávek zůstává na šestnáct milionů lidí. Obnova Sýrie má podle Světové banky vyjít v přepočtu na 4,5 bilionu korun, což je násobně nad možnostmi státu. Ten se proto musí spoléhat na humanitární organizace. V severozápadní vesnici Mejznáz pomohla oprava vodní stanice, kterou z peněz českých dárců financoval Člověk v tísni.