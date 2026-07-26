VideoSyřané se potýkají s nedostatkem vody. Pomohli i čeští dárci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

V Sýrii po letech války i ničivém zemětřesení dále vázne obnova základní infrastruktury. Jednou z největších překážek návratu lidí domů je nedostatek vody, bez pravidelných dodávek zůstává na šestnáct milionů lidí. Obnova Sýrie má podle Světové banky vyjít v přepočtu na 4,5 bilionu korun, což je násobně nad možnostmi státu. Ten se proto musí spoléhat na humanitární organizace. V severozápadní vesnici Mejznáz pomohla oprava vodní stanice, kterou z peněz českých dárců financoval Člověk v tísni.

Výběr redakce

Hongkong cenzuruje knihy. Úřady se zaměřují na nezávislé vydavatele

Hongkong cenzuruje knihy. Úřady se zaměřují na nezávislé vydavatele

před 2 hhodinami
Francie evakuuje okolí Bordeaux, u Madridu hasiči čelí „dokonalé bouři“

Francie evakuuje okolí Bordeaux, u Madridu hasiči čelí „dokonalé bouři“

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Soud rozhodl, že Trump nemůže nařízením omezit korespondenční volbu

Soud rozhodl, že Trump nemůže nařízením omezit korespondenční volbu

před 11 hhodinami
Kyjev a Moskva se obviňují z nočních útoků na civilisty

Kyjev a Moskva se obviňují z nočních útoků na civilisty

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Požár lesa na Klatovsku je pod kontrolou, dohašuje ho vrtulník

Požár lesa na Klatovsku je pod kontrolou, dohašuje ho vrtulník

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Důchody by od příštího roku mohly vzrůst o zhruba tři sta korun

Důchody by od příštího roku mohly vzrůst o zhruba tři sta korun

před 13 hhodinami
Indický ministr školství rezignuje, „švábi“ končí

Indický ministr školství rezignuje, „švábi“ končí

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů

Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Francie nařídila kvůli požárům evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel v obcích u Bordeaux

Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na neděli nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy, uvedla podle agentury AFP prefektura. Jižně od Bordeaux byla do odvolání přerušena železniční doprava, uvedla francouzská železniční společnost SNCF s tím, že jde o úsek vedoucí do měst Morcenx a Arcachon.
01:32Aktualizovánopřed 3 mminutami

Auto v Berlíně najelo do lidí, zemřela žena. Pachatel je na útěku

Jedna žena zemřela a dalších šestnáct lidí je zraněných poté, co do lidí na akci za práva komunity LGBT+ nazvané Christopher Street Day v sobotu večer v Berlíně najelo auto. S odkazem na místní policii o tom informují média. Tři zranění se nachází v ohrožení života. Policie později informovala, že podezřelý pachatel byl identifikován jako člen „islamistické scény“ města, zadržen zatím nebyl. Akce Christopher Street Day byla v důsledku incidentu předčasně ukončena.
včeraAktualizovánopřed 17 mminutami

Přeshraniční eRecepty jsou v kurzu, tuzemské lékárny jich vyřizují stále víc

Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých sedm měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních eReceptů než za celý loňský rok, vyplývá z aktuálních statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s eRecepty většinou míří do Chorvatska. Systém nyní propojuje Česko s jedenácti evropskými státy a v dohledné době by k nim mohla přibýt Francie nebo Německo.
před 33 mminutami

VideoSyřané se potýkají s nedostatkem vody. Pomohli i čeští dárci

V Sýrii po letech války i ničivém zemětřesení dále vázne obnova základní infrastruktury. Jednou z největších překážek návratu lidí domů je nedostatek vody, bez pravidelných dodávek zůstává na šestnáct milionů lidí. Obnova Sýrie má podle Světové banky vyjít v přepočtu na 4,5 bilionu korun, což je násobně nad možnostmi státu. Ten se proto musí spoléhat na humanitární organizace. V severozápadní vesnici Mejznáz pomohla oprava vodní stanice, kterou z peněz českých dárců financoval Člověk v tísni.
před 1 hhodinou

Hongkong cenzuruje knihy. Úřady se zaměřují na nezávislé vydavatele

Po médiích, školách a opozičních stranách se hongkongské úřady zaměřují na nezávislá knihkupectví a vydavatele. Během několika měsíců policie provedla sérii razií v obchodech s takzvanou závadnou literaturou. Jde o důsledek zákonů o státní bezpečnosti, které mají podle vlády přinést městu stabilitu.
před 2 hhodinami

V jižní Číně bylo evakuováno kvůli tajfunu Noul přes 715 tisíc lidí

Tajfun Noul vyvolal v jižní Číně sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Kuang-tung úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí, přičemž celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušeny byly stovky letů. Informovala o tom v neděli agentura AP. Noul je podle čínské státní agentury Nová Čína nejsilnějším tajfunem, který Čínu letos zasáhl.
před 3 hhodinami

Francie evakuuje okolí Bordeaux, u Madridu hasiči čelí „dokonalé bouři“

Francouzské úřady v noci na sobotu nařídily preventivní evakuaci sedmi obcí v okolí Bordeaux kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se k oblasti blíží. V těchto obcích žije přes 170 tisíc lidí, ale dvou z nich se evakuace týká jen částečně. Již k pátečnímu večeru se přitom podle úřadů v jihozápadní Francii muselo evakuovat 141 tisíc lidí, část z nich se od sobotního večera může vrátit zpět. Francouzský premiér Sébastien Lecornu v sobotu večer na síti X uvedl, že ve Francii je nadále asi třicet aktivních lesních požárů a spáleno už bylo téměř sto tisíc hektarů půdy. Sousední Španělsko kvůli požárům vyhlásilo národní stav nouze, jeden muž při požáru zahynul.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Soud rozhodl, že Trump nemůže nařízením omezit korespondenční volbu

Federální odvolací soud v Bostonu zamítl žádost vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa o to, aby mohla ve 23 státech USA uplatnit jím podepsané nařízení, jehož cílem je zpřísnit pravidla pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do Kongresu. Informuje o tom agentura Reuters.
před 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026