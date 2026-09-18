Narodili se na přelomu tisíciletí a jsou první, kteří dospívali v době ekonomického vzestupu Číny. Zatímco mnozí z jejich prarodičů zažili hlad a rodiče chudobu, generace Z věřila, že životní úroveň automaticky poroste. Tato představa se ale nyní rozpadá. Ekonomika zpomalila, konkurence na pracovním trhu je obrovská a čím dál tím víc mladých Číňanů má pochybnosti, že se budou mít lépe než jejich rodiče. V reakci na to se na sociálních sítích šíří nový trend. Mladí lidé se s nostalgií vracejí k přelomu tisíciletí, tedy k době rychlého hospodářského růstu. „Předchozí éra byla nejlepší. Lidem se po těch starých dobrých časech opravdu stýská,“ míní spisovatel Pan Jü ze skupiny Noví spisovatelé severovýchodu. Čína takový obsah zatím necenzuruje. Státní média ale před idealizováním minulosti varují. Z internetového trendu se totiž stal širší fenomén. Nostalgie po přelomu tisíciletí pronikla do kultury, reklamy i výrobků v retro stylu.
Video„Staré dobré časy.“ Mezi mladými Číňany se šíří nostalgie po přelomu tisíciletí
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