Rok a půl a 98 soudních stání. Netanjahu dokončil výpověď v korupční kauze

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu po roce a půl dokončil svou výpověď v procesu, ve kterém čelí obžalobě z korupce. Výpověď premiéra a hlavního obžalovaného v jedné osobě zabrala 98 stání u soudu, uvedly agentura AFP a izraelská média. Mnohá stání musela být zkrácena či odložena kvůli zdravotním problémům či státním povinnostem šéfa vlády. Izraelský premiér obžalobu odmítá a tvrdí, že kvůli vyšetřování „zažil deset let pekla“.
Svou výpověď před soudem Netanjahu zahájil v prosinci roku 2024. Proces posuzuje, zda se premiér dopustil korupčního jednání v několika různých situacích. Podle obžaloby Netanjahu dostával nákladné dary od podnikatele Arnona Milchana a kupoval si přízeň části tisku tím, že prosadil některé legislativní a regulační kroky, ze kterých měli prospěch vlastníci těchto médií.
Netanjahu obžalobu odmítá a nyní před soudem řekl, že kvůli vyšetřování čelil deseti letům pekla. Stíhání a obžalobu označil za pokus o politickou vraždu a snahu „zabránit Izraelcům, aby si zvolili, koho chtěli“. Již dříve Netanjahu tvrdil, že proces je zpolitizovaný.
Podle izraelských médií bude soud pokračovat výslechy dalších svědků předvolaných obhajobou. Proces by tak měl trvat nejméně několik dalších měsíců. Nejpozději na konci října se mají v zemi konat parlamentní volby. Poslanci ale jednají o dřívějším rozpuštění Knesetu.
Kvůli obvinění čelil Netanjahu silné kritice politických protivníků. Americký prezident Donald Trump naopak vyzval prezidenta židovského státu Jicchaka Herzoga, aby šéfovi vlády udělil milost ještě před rozhodnutím soudu. Herzog krok zcela neodmítl, ačkoliv přiznal, že celá věc mezi Izraelci vyvolává diskuzi.