Politici vybízejí Írán a Izrael ke snížení napětí

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí v pátek uvedl, že Čína je proti jakýmkoli akcím, které by po izraelském útoku na Írán zvýšily napětí na Blízkém východě.

Možný izraelský útok na íránské území odsoudilo ománské ministerstvo zahraničí, vyslovilo se i proti „opakovaným izraelským vojenským útokům v regionu“. Omán působí jako jeden z prostředníků na Blízkém východě.

Zástupci Izraele ani Íránu se k incidentům oficiálně nevyjádřili, americký deník The New York Times (NYT) i izraelský server The Times of Israel (ToI) nicméně s odvoláním na nejmenované zdroje tvrdí, že šlo o izraelskou odpověď na rozsáhlý íránský vzdušný útok proti Izraeli z minulého víkendu, který byl odpovědí na zabití íránských velitelů při útoku v Damašku. Z omezeného rozsahu poslední noční akce a následného informačního klidu média vyvozují, že by mohlo jít o snahu obou stran snížit napětí a vyhnout se širšímu konfliktu.