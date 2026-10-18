Německo vyšetřuje díru v plotě letiště v Lipsku, kde došlo k incidentu s dronem

Německé úřady vyšetřují, jak se přes noc objevila velká díra v plotě kolem letiště Lipsko/Halle na východě Německa, píše s odvoláním na místní média agentura AP. K tomuto dosud nevysvětlenému poškození došlo na stejném letišti, které v srpnu zažilo pokus o útok pomocí dronu.
Oplocení někdo poškodil v sobotu okolo 23:00. První poznatky podle policie naznačují, že plot prorazilo vozidlo jedoucí po veřejné silnici. Záchranné týmy, které prohledávaly areál letiště, tam ale nenašly ani vozidlo, ani žádného člověka, informovala německá tisková agentura DPA.
Německé úřady uvedly, že zatím není jasné, jestli existuje nějaká souvislost mezi dírou v plotě a srpnovým incidentem. Tehdy se někdo pokusil zaútočit dronem naloženým výbušninami na ukrajinská nákladní letadla na letišti Lipsko/Halle. Německé úřady z toho viní Rusko, které to odmítá.
Západní představitelé často obviňují Moskvu z vedení sabotážní a hybridní kampaně, mimo jiné s využitím dronů, s cílem podkopat podporu Ukrajiny a destabilizovat evropské státy. Ukrajina čelí od února 2022 celoplošné ruské invazi.