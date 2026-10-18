Německo vyšetřuje díru v plotě letiště v Lipsku, kde došlo k incidentu s dronem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Německé úřady vyšetřují, jak se přes noc objevila velká díra v plotě kolem letiště Lipsko/Halle na východě Německa, píše s odvoláním na místní média agentura AP. K tomuto dosud nevysvětlenému poškození došlo na stejném letišti, které v srpnu zažilo pokus o útok pomocí dronu.

Oplocení někdo poškodil v sobotu okolo 23:00. První poznatky podle policie naznačují, že plot prorazilo vozidlo jedoucí po veřejné silnici. Záchranné týmy, které prohledávaly areál letiště, tam ale nenašly ani vozidlo, ani žádného člověka, informovala německá tisková agentura DPA.

Německé úřady uvedly, že zatím není jasné, jestli existuje nějaká souvislost mezi dírou v plotě a srpnovým incidentem. Tehdy se někdo pokusil zaútočit dronem naloženým výbušninami na ukrajinská nákladní letadla na letišti Lipsko/Halle. Německé úřady z toho viní Rusko, které to odmítá.

Západní představitelé často obviňují Moskvu z vedení sabotážní a hybridní kampaně, mimo jiné s využitím dronů, s cílem podkopat podporu Ukrajiny a destabilizovat evropské státy. Ukrajina čelí od února 2022 celoplošné ruské invazi.

Německo trestá Rusko za útok v Lipsku. Moskva hrozí odvetou
Policisté pracují v blízkosti nákladního letounu Antonov, u něhož byl na letišti Lipsko/Halle nalezen dron

Výběr redakce

Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal oběti, způsobil i požár

Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal oběti, způsobil i požár

05:05Aktualizovánopřed 50 mminutami
Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilnými protesty přes dva tisíce lidí

Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilnými protesty přes dva tisíce lidí

01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

před 2 hhodinami
Šlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

Šlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

11:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

09:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami
V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

12:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Senátoři připraví stížnost na služební zákon k Ústavnímu soudu, řekl Vystrčil

Senátoři připraví stížnost na služební zákon k Ústavnímu soudu, řekl Vystrčil

před 4 hhodinami
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali rostoucí ceny hypoték

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali rostoucí ceny hypoték

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal oběti, způsobil i požár

Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a raněné a způsobil rozsáhlý požár. Oznámil to v sobotu podle agentury AP kanadský ministr obrany David McGuinty. Kanadská stanice CBC v neděli odpoledne SELČ s odkazem na své zdroje uvedla, že zemřelo nejméně sedm lidí. Úřady žádné konkrétní číslo zatím nesdělily.
05:05Aktualizovánopřed 50 mminutami

Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilnými protesty přes dva tisíce lidí

Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilím při sobotních demonstracích přes dva tisíce lidí, oznámil v neděli ministr vnitra Laurent Nuňez. Dále informoval o více než šesti stech zraněných policistech, hasičích a také materiálních škodách. O zraněných z řad demonstrantů se nezmínil. V Paříži zemřel jeden z demonstrujících, kterého postihla srdeční a dechová zástava, uvádí stanice France 24 a RTL.
01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Německo vyšetřuje díru v plotě letiště v Lipsku, kde došlo k incidentu s dronem

Německé úřady vyšetřují, jak se přes noc objevila velká díra v plotě kolem letiště Lipsko/Halle na východě Německa, píše s odvoláním na místní média agentura AP. K tomuto dosud nevysvětlenému poškození došlo na stejném letišti, které v srpnu zažilo pokus o útok pomocí dronu.
před 1 hhodinou

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Předávání informací amerických zpravodajských služeb o blížících se ruských balistických raketách Ukrajině je opět „odblokováno“. Stanici NBC News to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsme za to velmi vděční, teď to funguje,“ sdělil poté, co Spojené státy sdílení na několik dní přerušily. Doplnil však, že Ukrajina stále čelí omezení rychlosti při využívání služby Starshield.
před 2 hhodinami

Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

Ruské útoky zabily dvě osoby v ukrajinské Sumské oblasti, jednu v Poltavě a jednu v Záporoží, píše Ukrinform s odvoláním na policii a místní představitele. Rusové také zranili tři lidi v Izjumu, píše Ukrajinska pravda s odkazem na správu města. Civilní infrastruktura byla terčem ruských sil v Rovenské a Vinnycké oblasti. Ukrajinská armáda útočila v noci na Petrohrad, kde podle tamního gubernátora způsobila požár v ropném terminálu a dalších infrastrukturních objektech.
09:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vůz v americké Wichitě vjel na fotbalové hřiště během zápasu, dva lidé zemřeli

Dvě oběti si vyžádal incident, při němž nákladní automobil v sobotu ve městě Wichita v americkém státě Kansas projel přes fotbalové hřiště během utkání. Mezi mrtvými je šestiletý chlapec, řidič je ve vazbě, informovala podle agentury Reuters policie. Dalších jedenáct lidí bylo hospitalizováno.
04:16Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Ve francouzském Limoges vzplála během protestů radnice, úřady viní „vandaly“

Ve Francii se konalo na 110 protestních shromáždění kvůli vysokým cenám a rozpadu modelu, jenž měl poskytovat základní úroveň příležitostí a sociálního zabezpečení. Podle organizátorů se jich zúčastnilo na osm set tisíc lidí, ministr vnitra Laurent Nuňez mluví o 550 tisících lidí. Ve městě Limoges zachvátil sídlo radnice z 19. století požár, místní představitel hovoří o „úmyslném činu vandalů“. Protestující se ve velkých městech dostávali do střetů s policií. V Marseille a Lille demonstranti vtrhli na radnice. Nuňez uvedl, že během dne bylo zadrženo na 400 lidí.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoFrontex v Bosně hlídá západobalkánskou migrační trasu

Počty migrantů na západobalkánské trase klesají, cesta přes Bosnu do Chorvatska ale zůstává aktivní. Na podzim migrace obvykle roste, v zimě a za špatného počasí stagnuje. Pro většinu migrantů není Bosna cílem, ale jen zastávkou na cestě dál do Evropské unie. I proto tu evropská pohraniční agentura Frontex posiluje přítomnost. Celkem tu od rozšíření spolupráce letos v létě působí 130 jejích příslušníků, kteří pomáhají odhalovat falešné doklady a monitorovat hranici. Letos v prvním pololetí se pokusilo přes Bosnu ilegálně vstoupit do EU na čtyři tisíce lidí, tedy o pětinu méně než loni. Experti ale zároveň upozorňují, že i v dalších kritických částech hranice Unie, kde Frontex působí, jde pouze o zaznamenané případy pokusů o ilegální vstup, reálná čísla mohou být vyšší. Zároveň se migrační tlak v poslední době z Balkánu opět přesunul do Středomoří.
před 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026