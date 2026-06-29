Na severu Německa se střílelo, podle policie je na místě pět mrtvých

Pět lidí zemřelo při střelbě ve městě Stade ve spolkové zemi Dolní Sasko na severu Německa. Podle německých médií k tomu došlo v zařízení pro mladistvé. Policie při zásahu podle BBC zadržela dvě osoby, z nichž jedna je podezřelá. Policie uvedla, že veřejnosti již nehrozí žádné další nebezpečí.
Motiv střelby vyšetřovatelé teprve zjišťují, uvedla Reuters. Policie dříve na síti X vyzvala, aby se lidé vyhnuli oblasti zásahu. Město leží západně od Hamburku a žije v něm přibližně 50 tisíc obyvatel. Policisté a záchranáři zasahovali v ulici Dankersstrasse jižně od centra města.
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