Evropští lídři budou v Paříži jednat o Ukrajině i bezpečnosti

Podle Barrota se jedná o pracovní schůzku a neměla by se „přehnaně dramatizovat“. Evropská komise doplnila, že neformální diskuse budou později pokračovat v dalších formátech s cílem spojit všechny partnery, kteří mají zájem o mír a bezpečnost v Evropě.

Britský premiér Keir Starmer v předvečer schůze uvedl, že je připraven vyslat na Ukrajinu britské mírové síly, pokud to bude nutné. Napsal to v článku pro The Telegraph. Mimo jiné v něm zdůraznil, že rozhodnutí nevzal na lehkou váhu. Pomoc při zajišťování bezpečnosti Ukrajiny podle něj znamená pomoc při zajišťování bezpečnosti vlastní země i evropského kontinentu.

Podobně se vyjádřilo i Švédsko a Německo. Severská země žádá uzavření spravedlivého a trvalého míru, jenž bude respektovat mezinárodní právo i Ukrajinu samotnou. „Takový mír by zároveň měl zabránit, aby se Rusko stáhlo, vybudovalo novou armádu a za několik let zaútočilo na Ukrajinu nebo jinou zemi,“ řekla podle webu Aftonbladet švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová.

Německé ministerstvo obrany na pondělní vládní tiskové konferenci sdělilo, že pokud bude dohodnut rámec pro mírovou vojenskou misi, nezůstane Berlín stranou. O případných počtech vojáků, které by mohl na Ukrajinu vyslat, mluvčí odmítl hovořit, neboť je podle něj na takové debaty příliš brzy.

Reakce na Kelloggovo prohlášení

Macron svolal schůzku nedlouho poté, co zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg šokoval Evropu na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlášením, že nebude mít místo u jednacího stolu pro rozhovory o ukončení ruské války na Ukrajině. Kyjev se dle jeho slov bude vyjednávání účastnit, Evropa bude konzultována. S Kelloggem se v pondělí setká v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Média v sobotu informovala o dotazníku, ve kterém se Američané evropských zemí ptají, čím ony mohou přispět z hlediska bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. V neděli Reuters dodal, že z úplného textu vyplývá, že se USA také ptají, co by Evropa potřebovala od Washingtonu. Diplomatická demarše se skládá ze šesti bodů a otázek, přičemž se mimo jiné ptá, které země by mohly přispět k bezpečnostním zárukám, které státy by byly ochotny vyslat na Ukrajinu své vojáky v rámci mírového urovnání a jak velká by mohla být velikost sil vedených Evropou.