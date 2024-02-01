Життя в окупованому Росією місті Маріуполі

У п'ятдесятому обміні Росія і Україна в середу обміняли приблизно по двісті полонених. За даними Офісу президента України, серед звільнених українців також були захисники Маріуполя з комбінату «Азовсталь» та острова Зміїний. Маріуполь окупований Росією з 20 травня 2022 року. З початкового населення 536 тис. на сьогодні там проживає 80 тис. осіб. Це переважно люди похилого віку, багато з них досі живуть у зруйнованих обстрілами будинках. Про це повідомила радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко журналістці Чеського телебачення Юлії Нетідовій.