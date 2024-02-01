У п'ятдесятому обміні Росія і Україна в середу обміняли приблизно по двісті полонених. За даними Офісу президента України, серед звільнених українців також були захисники Маріуполя з комбінату «Азовсталь» та острова Зміїний. Маріуполь окупований Росією з 20 травня 2022 року. З початкового населення 536 тис. на сьогодні там проживає 80 тис. осіб. Це переважно люди похилого віку, багато з них досі живуть у зруйнованих обстрілами будинках. Про це повідомила радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко журналістці Чеського телебачення Юлії Нетідовій.
Життя в окупованому Росією місті Маріуполі
Життя в окупованому Росією місті Маріуполі (zdroj: ČT24)
Život v Rusy okupovaném městě Mariupol
Při padesáté výměně si Rusko a Ukrajina ve středu vyměnily po zhruba dvou stech zajatcích. Mezi propuštěnými Ukrajinci byli podle kanceláře ukrajinského prezidenta také obránci Mariupolu z oceláren Azovstal a z Hadího ostrova. Přístav Mariupol Rusko okupuje od 20. května 2022. Z původního počtu 536 tisíc obyvatel tam dnes žije 80 tisíc lidí. Jedná se převážně o seniory a mnoho z nich stále bydlí v domech zničených ostřelováním. Redaktorce České televize Julii Netidovové to řekl poradce exilového starosty Mariupolu Petro Andrjuščenko.