Сьогодні Чорноморський курорт – обстріляна небезпечна зона

До війни український Очаків був відомим чорноморським курортом із майже 16-тисячним населенням. Сьогодні місто знаходиться за 5 кілометрів від фронту. Його обстрілюють щодня, і снаряди падають лише через кілька секунд після оголошення небезпеки. Проте, за словами заступника міського голови, в Очакові залишилася половина населення, а також близько 800 дітей. Про це Олексій Васьков сказав редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник.