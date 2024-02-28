До війни український Очаків був відомим чорноморським курортом із майже 16-тисячним населенням. Сьогодні місто знаходиться за 5 кілометрів від фронту. Його обстрілюють щодня, і снаряди падають лише через кілька секунд після оголошення небезпеки. Проте, за словами заступника міського голови, в Очакові залишилася половина населення, а також близько 800 дітей. Про це Олексій Васьков сказав редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник.
Сьогодні Чорноморський курорт – обстріляна небезпечна зона
Сьогодні Чорноморський курорт – обстріляна небезпечна зона (zdroj: ČT24)
Černomořské letovisko je dnes nebezpečnou ostřelovanou zónou
Ukrajinský Očakiv byl před zahájením plnohodnotné ruské invaze na Ukrajině známým černomořským letoviskem téměř s šestnácti tisíci obyvateli. Dnes je město vzdálené pět kilometrů od fronty. Každý den je ostřelované a projektily dopadají jen pár sekund po vyhlášení nebezpečí. Přesto v Očakivu podle jeho místostarosty Oleksije Vaskova zůstává polovina obyvatel a také asi osm set dětí. Vaskov to řekl redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.