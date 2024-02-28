Сьогодні Чорноморський курорт – обстріляна небезпечна зона

Viktoria Cerkunyková
před 4 h hodinami|Zdroj: ČT24
Сьогодні Чорноморський курорт – обстріляна небезпечна зона (zdroj: ČT24)

До війни український Очаків був відомим чорноморським курортом із майже 16-тисячним населенням. Сьогодні місто знаходиться за 5 кілометрів від фронту. Його обстрілюють щодня, і снаряди падають лише через кілька секунд після оголошення небезпеки. Проте, за словами заступника міського голови, в Очакові залишилася половина населення, а також близько 800 дітей. Про це Олексій Васьков сказав редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник.

Černomořské letovisko je dnes nebezpečnou ostřelovanou zónou

Ukrajinský Očakiv byl před zahájením plnohodnotné ruské invaze na Ukrajině známým černomořským letoviskem téměř s šestnácti tisíci obyvateli. Dnes je město vzdálené pět kilometrů od fronty. Každý den je ostřelované a projektily dopadají jen pár sekund po vyhlášení nebezpečí. Přesto v Očakivu podle jeho místostarosty Oleksije Vaskova zůstává polovina obyvatel a také asi osm set dětí. Vaskov to řekl redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.

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