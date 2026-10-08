Jižní Korea stáhne velvyslance z Ukrajiny kvůli sporu o zajatce

Jižní Korea stáhne svého velvyslance z Ukrajiny. Reaguje tak na spor ohledně válečných zajatců. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během projevu v OSN oznámil, že Kyjev předal Soulu zadržené severokorejské vojáky. Podle Jižní Koreje tím porušil dohodu o mlčenlivosti. Asijská země nicméně vyjádřila naději na smírné řešení konfliktu.
„Vláda se rozhodla stáhnout svého velvyslance z Ukrajiny. Doufá, že všechny dosud nevyřešené otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně, a bude v tomto směru pokračovat v jednáních s ukrajinskou stranou,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.
Mezi Soulem a Kyjevem v současné době panuje napětí v souvislosti s dvojicí vojáků KLDR, kteří bojovali na straně Ruska proti Ukrajině v ruské Kurské oblasti a které ukrajinská armáda loni zajala.
O jejich předání Jižní Koreji nedávno informoval Zelenskyj v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN. Soul poté obvinil Kyjev z vyzrazení informace, která podle něj měla zůstat utajená. Podle Kyjeva dohoda o utajení neexistovala. Jižní Korea se obává, že zveřejnění identity zajatců by mohlo ohrozit jejich rodiny.
Nedorozumění, zní z Kyjeva
Jihokorejský prezident I Če-mjong kvůli případu požadoval od Ukrajiny oficiální omluvu. Soul si zároveň předvolal ukrajinského velvyslance a pohrozil blíže nespecifikovanými dalšími kroky. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil incident za diplomatické nedorozumění.
„Zprávy, které jsem (od Sybihy) obdržel, obsahovaly omluvu. Existuje však rozdíl oproti úrovni (omluvy), kterou očekáváme, takže hodláme přijmout důrazná opatření,“ řekl ministr zahraničí Čo Hjon.
Napětí mezi oběma zeměmi tento týden zvýšila také zpráva, podle níž bylo v červenci a v srpnu z Jižní Koreje do Ruska vypraveno více než 176 tisíc tun pohonných hmot, převážně nafty. Informace vyvolala obvinění, že Soul pomáhá zmírňovat nedostatek paliva v Ruské federaci.
Jihokorejská prezidentská kancelář to nicméně popřela. „Od začátku ruské invaze na Ukrajinu naše vláda konzistentně dodržuje sankce a kontroluje export do Ruska. Úzce spolupracujeme s mezinárodní komunitou,“ uvedla podle agentury Jonhap v písemném prohlášení mluvčí jihokorejského prezidenta Kang Ju-čung.
„Skutečnost, že oficiální představitelé Ukrajiny citovali článek listu The Guardian, aby veřejně vykreslili Jižní Koreu jako někoho, kdo pomáhá Rusku ulehčit ropnou krizi a jedná v rozporu s existujícími protiruskými sankcemi, a to jen na základě jednotlivých transakcí, u kterých nebyly potvrzeny klíčové detaily, jako jsou účastníci transakce, země původu ani konečný kupující, neodpovídá realitě a je nemístná,“ dodala.
Korejská vláda podle Kang slíbila, že pokud objeví jakýkoliv problém, podnikne nezbytné kroky, píše Jonhap.