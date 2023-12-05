Контрнаступ української армії на окупований Мелітополь сповільнюють фортифікаційні споруди, які російська армія під час окупації збудувала у Запорізькій області. Про це в ефірі Чеського телебачення заявив голова української Мелітопольської міської адміністрації Іван Федоров. За його словами, російська адміністрація розшукує в місті представників руху опору. Вона заарештувала понад тисячу мирних жителів і досі половину тримає в полоні. Про це Федоров розповів у інтерв'ю редакторці Юлії Нетідовій.
Ситуація в окупованому Pосією Мелітополі
Ситуація в окупованому Pосією Мелітополі (zdroj: ČT24)
Situace v Rusy okupovaném Melitopolu
Protiofenzivu ukrajinské armády směrem na okupovaný Melitopol zpomalují opevnění, která ruská armáda v Záporožské oblasti vystavěla za dobu okupace. Pro Českou televizi to uvedl vedoucí ukrajinské správy města, starosta Melitopolu Ivan Fedorov. Ruská správa podle něj ve městě hledá představitele takzvaného hnutí odporu. Zatkla přes tisíc civilistů a polovinu stále drží v zajetí. Fedorov to řekl v rozhovoru s redaktorkou Julií Netidovovou.