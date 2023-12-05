Ситуація в окупованому Pосією Мелітополі

Контрнаступ української армії на окупований Мелітополь сповільнюють фортифікаційні споруди, які російська армія під час окупації збудувала у Запорізькій області. Про це в ефірі Чеського телебачення заявив голова української Мелітопольської міської адміністрації Іван Федоров. За його словами, російська адміністрація розшукує в місті представників руху опору. Вона заарештувала понад тисячу мирних жителів і досі половину тримає в полоні. Про це Федоров розповів у інтерв'ю редакторці Юлії Нетідовій.