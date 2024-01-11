Ситуація на Cході України в Луганській області

Росія створює військовий хаб з окупованої частини Луганської області. Про це стверджує українська військова адміністрація регіону. За її словами, склади та промислові підприємства перетворюють окупаційні війська на логістичні центри палива, зброї та боєприпасів. За даними України, всі медичні заклади використовуються Росією як військові госпіталі. Про це голова військової адміністрації Луганської області Артем Лисогор розповів співробтниці Чеського телебачення Юлії Нетідовій