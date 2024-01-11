Росія створює військовий хаб з окупованої частини Луганської області. Про це стверджує українська військова адміністрація регіону. За її словами, склади та промислові підприємства перетворюють окупаційні війська на логістичні центри палива, зброї та боєприпасів. За даними України, всі медичні заклади використовуються Росією як військові госпіталі. Про це голова військової адміністрації Луганської області Артем Лисогор розповів співробтниці Чеського телебачення Юлії Нетідовій
Ситуація на Cході України в Луганській області
Ситуація на Cході України в Луганській області (zdroj: ČT24)
Situace ve východoukrajinské Luhanské oblasti
Rusko si z okupované části Luhanské oblasti vytváří vojenský uzel. Tvrdí to ukrajinská vojenská správa. Sklady a průmyslové podniky podle ní okupační síly proměňují na logistická centra pro pohonné hmoty, zbraně a munici. Všechna zdravotnická zařízení využívá podle Ukrajiny Rusko jako vojenské nemocnice. Redaktorce České televize Julii Netidovové to řekl šéf vojenské správy Luhanské oblasti Artem Lysohor.