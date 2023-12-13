Фонд маріупольського професора економіки Олега Кленіна "Відбудуємо нашу Україну" створив проект так званих смарт-міст в Україні. Він хоче побудувати 40 невеликих абсолютно нових міст з власною інфраструктурою, виробництвом і квартирами відповідно до сучасних екологічних і технологічних трендів. В одному місті має проживати близько тисячі сімей. Насамперед фонд хоче забезпечити ними двісті тисяч біженців з окупованого та зруйнованого Маріуполя. Про це Кленін розповів редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.
Проект «Розумні міста» для біженців з Маріуполя
Проект «Розумні міста» для біженців з Маріуполя (zdroj: ČT24)
Projekt ‚chytrých měst‘ pro uprchlíky z Mariupolu
Nadace Oleha Klenina, profesora ekonomie z Mariupolu, vytvořila projekt takzvaných smart měst. Chce na Ukrajině postavit čtyřicet malých, zcela nových měst s vlastní infrastrukturou, výrobou a byty v souladu s moderními ekologickými a technologickými trendy. V jednom městě má žít asi tisíc rodin. Nadace je chce primárně poskytnout dvěma stům tisícům uprchlíků z okupovaného a zničeného města Mariupol. Klenin to řekl redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.