Проект «Розумні міста» для біженців з Маріуполя

Фонд маріупольського професора економіки Олега Кленіна "Відбудуємо нашу Україну" створив проект так званих смарт-міст в Україні. Він хоче побудувати 40 невеликих абсолютно нових міст з власною інфраструктурою, виробництвом і квартирами відповідно до сучасних екологічних і технологічних трендів. В одному місті має проживати близько тисячі сімей. Насамперед фонд хоче забезпечити ними двісті тисяч біженців з окупованого та зруйнованого Маріуполя. Про це Кленін розповів редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.