Команда з десяти науковців Чернігівського історичного музею завершує дослідження підвалу школи, де майже місяць перебували в полоні російських військових понад 350 мирних жителів, у тому числі 77 дітей. За даними української влади, у березні 2022 року в підвалі школи в Ягідному загинули десять людей. Виконуючий обов’язки директора музею та член наукової групи Максим Блакитний поспілкувався із журналісткою Чеського телебачення Юлією Нетідовою про умови життя в гетто.
Підготовка експозиції про умови полону в школі в Ягідному
Підготовка експозиції про умови полону в школі в Ягідному (zdroj: ČT24)
Příprava expozice o podmínkách zajetí ve škole
Tým deseti vědců z černihivského historického muzea dokončuje výzkum suterénu školy, ve kterém ruští vojáci drželi téměř měsíc v zajetí více než 350 civilistů – včetně 77 dětí. Podle ukrajinských úřadů v suterénu školy v Jahidném zemřelo v březnu 2022 deset lidí. O podmínkách života ve sklepení hovořil s redaktorkou České televize Julií Netidovovou úřadující ředitel muzea a člen vědeckého týmu Maksym Blakytnyj.