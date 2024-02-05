Підготовка експозиції про умови полону в школі в Ягідному

Команда з десяти науковців Чернігівського історичного музею завершує дослідження підвалу школи, де майже місяць перебували в полоні російських військових понад 350 мирних жителів, у тому числі 77 дітей. За даними української влади, у березні 2022 року в підвалі школи в Ягідному загинули десять людей. Виконуючий обов’язки директора музею та член наукової групи Максим Блакитний поспілкувався із журналісткою Чеського телебачення Юлією Нетідовою про умови життя в гетто.