Три дні українські вогнеборці гасили пожежу, яка спалахнула минулої п'ятниці (9 лютого) пізно ввечері після російської атаки в Харкові. Влада повідомила, що семеро людей, у тому числі п'ять членів однієї сім'ї, згоріли на смерть після того, як загорілися паливні баки. Ще десятки людей отримали поранення. Вогонь повністю знищив 15 будинків. Крім іншого, збір, який харків'яни влаштували для сусідів, допомагає у відновленні всієї вулиці. Про це поговорила з редакторкою Чеського телебачення Вікторією Церкуник радниця голови Харківської облради Наталя Попова.
Наслідки займання пального після нападу росіян на Харків
Наслідки займання пального після нападу росіян на Харків (zdroj: ČT24)
Následky vznícení paliv po ruském útoku na Charkov
Tři dny hasili ukrajinští hasiči požár, který vypukl minulý pátek (9. února) pozdě večer po ruském útoku v Charkově. Tamní úřady oznámily, že po vznícení palivových nádrží uhořelo sedm lidí, včetně pěti členů jedné rodiny. Další desítky lidí utrpěly poranění. Oheň zcela zničil 15 domů. S obnovou celé ulice pomáhá mimo jiné sbírka, kterou pro své sousedy zřídili Charkované. S redaktorkou České televize Viktorií Cerkunykovou o tom hovořila poradkyně předsedy Rady Charkovské oblasti Natalja Popovová.