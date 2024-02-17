Наслідки займання пального після нападу росіян на Харків

Три дні українські вогнеборці гасили пожежу, яка спалахнула минулої п'ятниці (9 лютого) пізно ввечері після російської атаки в Харкові. Влада повідомила, що семеро людей, у тому числі п'ять членів однієї сім'ї, згоріли на смерть після того, як загорілися паливні баки. Ще десятки людей отримали поранення. Вогонь повністю знищив 15 будинків. Крім іншого, збір, який харків'яни влаштували для сусідів, допомагає у відновленні всієї вулиці. Про це поговорила з редакторкою Чеського телебачення Вікторією Церкуник радниця голови Харківської облради Наталя Попова.