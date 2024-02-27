Місцева влада не передбачає повторної окупації міста Куп'янськ Харківської області Росією. Хоча визнає, що російська армія намагається прорвати там лінію фронту. Нині у місті за сім кілометрів від фронту проживає три з половиною тисячі жителів, у тому числі 222 дитини. Про це повідомив голова Куп'янської військової адміністрації Андрій Беседін, редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.
Куп'янська адміністрація поки не передбачає нової окупації міста
Куп'янська адміністрація поки не передбачає нової окупації міста (zdroj: ČT24)
Kupjanská správa novou okupaci města zatím nepředpokládá
Opětovnou ruskou okupaci města Kupjansk v Charkovské oblasti tamní správa nepředpokládá, i když připouští, že se ruská armáda snaží tamní linii fronty prolomit. Ve městě vzdáleném sedm kilometrů od fronty žije dnes tři a půl tisíce obyvatel, z toho 222 dětí. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekl náčelník vojenské správy Kupjansku Andrij Besedin.