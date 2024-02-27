Куп'янська адміністрація поки не передбачає нової окупації міста

Місцева влада не передбачає повторної окупації міста Куп'янськ Харківської області Росією. Хоча визнає, що російська армія намагається прорвати там лінію фронту. Нині у місті за сім кілометрів від фронту проживає три з половиною тисячі жителів, у тому числі 222 дитини. Про це повідомив голова Куп'янської військової адміністрації Андрій Беседін, редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.