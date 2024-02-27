Куп'янська адміністрація поки не передбачає нової окупації міста

Viktoria Cerkunyková
před 2 h hodinami|Zdroj: ČT24
Куп'янська адміністрація поки не передбачає нової окупації міста (zdroj: ČT24)

Місцева влада не передбачає повторної окупації міста Куп'янськ Харківської області Росією. Хоча визнає, що російська армія намагається прорвати там лінію фронту. Нині у місті за сім кілометрів від фронту проживає три з половиною тисячі жителів, у тому числі 222 дитини. Про це повідомив голова Куп'янської військової адміністрації Андрій Беседін, редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.

Kupjanská správa novou okupaci města zatím nepředpokládá

Opětovnou ruskou okupaci města Kupjansk v Charkovské oblasti tamní správa nepředpokládá, i když připouští, že se ruská armáda snaží tamní linii fronty prolomit. Ve městě vzdáleném sedm kilometrů od fronty žije dnes tři a půl tisíce obyvatel, z toho 222 dětí. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekl náčelník vojenské správy Kupjansku Andrij Besedin.

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