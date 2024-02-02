Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає окуповану Росією Запорізьку АЕС в Україні. Він хоче особисто обговорити заходи безпеки, а також відсутність кваліфікованих працівників на електростанції. Частина українських спецалістів залишились у Енергодарі із пенсіонерами, які не виїхали за місто. Журналістка Чеського телебачення Юлія Нетідова поспілкувалася з міським головою Дмитром Орловим.
Енергодар – дім працівників окупованої Запорізької електростанції
Енергодар - дім працівників окупованої Запорізької електростанції (zdroj: ČT24)
Enerhodar – domov zaměstnanců okupované Záporožské elektrárny
Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi příští týden navštíví Rusy okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu na Ukrajině. Chce osobně jednat o bezpečnostních opatřeních a také o nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců elektrárny. Ti žijí spolu se seniory, kteří z města neodešli, v nedalekém Enerhodaru. S exilovým starostou města Dmytrem Orlovem hovořila redaktorka České televize Julia Netidovová.