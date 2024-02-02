Енергодар – дім працівників окупованої Запорізької електростанції

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає окуповану Росією Запорізьку АЕС в Україні. Він хоче особисто обговорити заходи безпеки, а також відсутність кваліфікованих працівників на електростанції. Частина українських спецалістів залишились у Енергодарі із пенсіонерами, які не виїхали за місто. Журналістка Чеського телебачення Юлія Нетідова поспілкувалася з міським головою Дмитром Орловим.