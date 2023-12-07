Аналітик: Росія нав'язує Україні позиційну війну

На думку військового аналітика Олега Жданова, у війні в Україні зараз переважає ініціатива Росії. За його словами, країна-окупант нав'язує Україні так звану позиційну війну, на перебіг якої, в тому числі, впливають затримки поставок обіцяної зброї. Про це Жданов заявив в інтерв'ю редактору Вікторії Церкуник.