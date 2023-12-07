Аналітик: Росія нав'язує Україні позиційну війну

Viktoria Cerkunyková
před 16 h hodinami|Zdroj: ČT24
Росія нав'язує Україні позиційну війну (zdroj: ČT24)

На думку військового аналітика Олега Жданова, у війні в Україні зараз переважає ініціатива Росії. За його словами, країна-окупант нав'язує Україні так звану позиційну війну, на перебіг якої, в тому числі, впливають затримки поставок обіцяної зброї. Про це Жданов заявив в інтерв'ю редактору Вікторії Церкуник.

Analytik: Rusko vnucuje Ukrajině poziční válku

Ve válce na Ukrajině nyní převažuje podle vojenského analytika Oleha Ždanova iniciativa Ruska. Okupační země podle něj vnucuje Ukrajině takzvanou poziční válku a její průběh ovlivňují mimo jiné zpožděné dodávky slíbených zbraní. Ždanov to uvedl v rozhovoru s redaktorkou Viktorií Cerkunykovou.

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