Metro B nejezdí přes centrum Prahy, ve stanici Anděl srazil vlak člověka

Metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v centru Prahy v obou směrech nejezdí, ve stanici Anděl ve čtvrtek časně ráno srazila souprava člověka. Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku. Dopravce posílil provoz tramvajové linky 3, která jezdí odklonem a cestující ji mohou využít místo zastavené podzemní dopravy.
„Dopravní nehoda (střet vlaku metra s osobou ve stanici Anděl),“ uvedl dopravní podnik.
Ve zbytku trasy B, tedy v úsecích Smíchovské nádraží-Zličín a Florenc-Černý Most, metro jezdí. Tramvaj číslo 3 jezdí z Florence přes Palackého náměstí, Anděl a Smíchovské nádraží na Lihovar a Dvorce a dále po své pravidelné trase.