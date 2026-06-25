Metro B nejezdí přes centrum Prahy, ve stanici Anděl srazil vlak člověka


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v centru Prahy v obou směrech nejezdí, ve stanici Anděl ve čtvrtek časně ráno srazila souprava člověka. Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku. Dopravce posílil provoz tramvajové linky 3, která jezdí odklonem a cestující ji mohou využít místo zastavené podzemní dopravy.

„Dopravní nehoda (střet vlaku metra s osobou ve stanici Anděl),“ uvedl dopravní podnik.

Ve zbytku trasy B, tedy v úsecích Smíchovské nádraží-Zličín a Florenc-Černý Most, metro jezdí. Tramvaj číslo 3 jezdí z Florence přes Palackého náměstí, Anděl a Smíchovské nádraží na Lihovar a Dvorce a dále po své pravidelné trase.

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