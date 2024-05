ČEZ investuje v Ústeckém kraji sto miliard na proměnu uhelné energetiky

Na transformaci a rozvoj energetiky chce společnost ČEZ v Ústeckém kraji do roku 2030 investovat zhruba sto miliard korun. Peníze zamíří právě i do areálu Prunéřova, kde mají vzniknout mimo jiné kogenerační jednotky na výrobu elektřiny i tepla, počítá se i s obnovitelnými zdroji.

„Dnes se uhlí využívá z velké míry jak pro výrobu elektřiny, tak pro výrobu tepla a zásobování teplem. Všechny tyto dodávky chceme zajistit i po konci uhlí, chceme v zásadě všechny kroky stihnout do roku 2030. V případě dodávek tepla jsme se k tomu zavázali před nějakou dobou, máme rozeběhnuty projekty pro všechny lokality,“ sdělil místopředseda představenstva ČEZu Pavel Cyrani.

Investice půjdou do stavby nových tepláren, budování plynových elektráren a obnovitelných zdrojů, ale také do zpracování lithia, což by mohlo zajistit nová pracovní místa. „A to jak v části Dubí, kde se ruda bude těžit, tak taky pravděpodobně u nás v Prunéřově, kde by se zpracovávala,“ dodal první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek (ODS).

Další miliardy budou potřeba na infrastrukturu

Na rozsáhlou energetickou transformaci ale není podle distributorů připravená infrastruktura. Kvůli nárůstu počtu solárních panelů, tepelných čerpadel nebo rozvoji elektromobility bude do roku 2035 potřeba investovat bezmála půl bilionu korun.

„Přišli jsme řádově na čtyřicet miliard korun, které bude potřeba ročně investovat, což znamená nárůst nějakých 38 procent oproti současnému stavu,“ upozornil předseda Rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) a předseda představenstva a generální ředitel EG.D Marian Rusko.