V úterý tropy, ve středu déšť. Později v týdnu přijde ochlazení


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Na začátku týdne teploty v Česku přesáhnou i třicet stupňů Celsia, na tropické hodnoty se dostanou zejména v úterý. Od středy se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně nad dvacet stupňů. Nebe bude zpočátku nejčastěji polojasné, později oblačné a zatažené. Srážky meteorologové očekávají hlavně ve středu a také ve čtvrtek. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nejchladnější ráno z celého týdne bude zřejmě v pondělí, teploty klesnou až k šesti stupňům Celsia a v údolích i ke čtyřem stupňům. Přes den ale vystoupají až k 27 stupňům, v úterý až k 33 stupňům. Chladněji bude v obou dnech na severu území. „Teploty by mohly na jihovýchodě a východě překročit tropických třicet stupňů Celsia i ve středu, zatímco v Čechách už bude výrazně chladněji,“ napsal ČHMÚ na síti X.

Středa bude také srážkově nejbohatší. „Nejdeštivějším dnem (týdne) bude jednoznačně středa, kdy přes naše území začne přecházet zvlněná studená fronta. Mělo by zapršet na celém území, déšť může být i intenzivní a místy se budou tvořit bouřky,“ uvedli meteorologové.

Déšť bude podle ČHMÚ doznívat ještě ve čtvrtek. Teploty v ten den očekává maximálně jednadvacet stupňů Celsia, stejně tak i v pátek. To už se přeháňky vyskytnou jen ojediněle, zejména na horách. Nebe ale bude zataženější než v předchozích dnech.

Na víkend se vrátí polojasná obloha a teploty mírně vzrostou. Vystoupat by mohly až k dvaceti třem stupňům Celsia. Přeháňky budou podle předpovědi jen ojedinělé.

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