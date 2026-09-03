V sobotu se podle předpovědi mírně ochladí, poté mají teploty zase stoupat


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli a dalších dnech pak má být opět slunečno a teploty mají stoupat. Na začátku příštího týdne by se přes den mohly dostat až ke třiceti stupňům Celsia.

Ve čtvrtek bude podle předpovědi většinou oblačno, srážky se ale mají objevit jen ojediněle v Čechách. Odpolední teploty vystoupají zřejmě na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 stupňů.

Pátek bude podle meteorologů nejteplejším dnem tohoto týdne, kdy teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů. Večer se ale má od západu zatáhnout a může pršet.

Srážky se pak podle ČHMÚ v sobotu vyskytnou na většině území, ojediněle se objeví i bouřky. Od západu pak má déšť zase ustávat. Noc na sobotu bude zřejmě ještě teplá, nejčastěji bude mezi 20 a 16 stupni. Nejvyšší denní teploty budou nejspíš mezi 19 a 23 stupni, na jihu a jihovýchodě může být 26 stupňů.

V noci na neděli se očekává pokles teplot na deset až pět stupňů. Přes den má být ale slunečno s opětovným oteplením. Teploměr přes den ukáže asi 21 až 25 stupňů. Podobné počasí meteorologové očekávají i v pondělí, denní teploty ale mají být o dva až tři stupně vyšší. Postupně by se na začátku příštího týdne mohly dostat až k tropickým třiceti stupňům.

Léto skončilo. Podívejte se na tři grafy, které ukazují jeho výjimečnost
Ilustrační foto

Výběr redakce

V sobotu se podle předpovědi mírně ochladí, poté mají teploty zase stoupat

V sobotu se podle předpovědi mírně ochladí, poté mají teploty zase stoupat

před 22 mminutami
V EU ubylo profesionálních hasičů. Čeští chtějí početní stavy navýšit

V EU ubylo profesionálních hasičů. Čeští chtějí početní stavy navýšit

před 1 hhodinou
Dánsko vůbec poprvé v historii nasadilo v Grónsku své brance

VideoDánsko vůbec poprvé v historii nasadilo v Grónsku své brance

před 1 hhodinou
Čínská metoda slibuje chirurgické odstranění Alzheimera. Vědci řeší, jestli funguje

Čínská metoda slibuje chirurgické odstranění Alzheimera. Vědci řeší, jestli funguje

před 2 hhodinami
Týden nepřetržitých náletů. Kyjev terorizují modernizované ruské drony

Týden nepřetržitých náletů. Kyjev terorizují modernizované ruské drony

před 2 hhodinami
Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo

Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Maltský soud osvobodil podnikatele obžalovaného kvůli vraždě novinářky

Maltský soud osvobodil podnikatele obžalovaného kvůli vraždě novinářky

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Jubileum Václava Havla připomenou přednášky, divadelní hra či videomapping

VideoJubileum Václava Havla připomenou přednášky, divadelní hra či videomapping

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

V sobotu se podle předpovědi mírně ochladí, poté mají teploty zase stoupat

Po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli a dalších dnech pak má být opět slunečno a teploty mají stoupat. Na začátku příštího týdne by se přes den mohly dostat až ke třiceti stupňům Celsia.
před 22 mminutami

Léto skončilo. Podívejte se na tři grafy, které ukazují jeho výjimečnost

Počasí letošního léta přineslo spoustu rekordů, které ukazují, jak výrazně se změnila jeho podoba oproti minulosti.
1. 9. 2026

Denní teploty budou tento týden kolem 23 stupňů, pršet by mělo jen ojediněle

Denní teploty se budou v tomto týdnu většinou pohybovat kolem 23 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude o něco tepleji. Nejteplejším dnem bude zřejmě pátek. V pondělí dopoledne zapršelo, poté ale ve zbytku týdne budou srážky spíše ojedinělé, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
31. 8. 2026Aktualizováno31. 8. 2026

Bouřky postupovaly od západu Českem

Do Česka dorazily bouřky. Objevily se nejprve na Karlovarsku a Plzeňsku, poté podle meteorologů postoupily do jihočeské části Šumavy. Nejprudší se čekaly právě na jihu Čech. Meteorologové varovali před nárazy větru o rychlosti až devadesát kilometrů za hodinu, kroupami o velikosti přes dva centimetry a přívalovým deštěm.
28. 8. 2026Aktualizováno29. 8. 2026

Letošní hurikánová sezona je zatím bez hurikánů. Meteorolog vysvětluje proč

Tropický Atlantik je na konci srpna nezvykle klidný. Od začátku letošní hurikánové sezony se v něm vytvořily pouze tři pojmenované tropické bouře – Arthur, Bertha a Cristobal – a ani jedna z nich nedosáhla síly hurikánu. Z hlediska celkové energie tropických cyklon je letošní začátek sezony dokonce nejslabší za téměř čtyři desetiletí. Přitom zrovna přichází období, kdy by měl tropický Atlantik začít naopak naplno ožívat. Co se v Atlantiku letos děje?
28. 8. 2026

V pátek hrozí silné bouře

V Čechách a části Moravy a Slezska hrozí v pátek a v noci na sobotu silné bouře. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu a menší kroupy, vyplývá z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jinak bude závěr týdne většinou teplý s maximálními teplotami těsně pod hranicí třiceti stupňů Celsia nebo i lehce nad ní, plyne z předpovědi ČHMÚ. Chladněji má být pouze v sobotu.
27. 8. 2026Aktualizováno27. 8. 2026

Poslední srpnový týden přinese chladná rána, tropy a pak studenou frontu

Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě bude až 32 stupňů Celsia. O víkendu přijde ochlazení a déšť. Informoval o tom v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle dlouhodobého výhledu by nadcházející čtyři týdny měly být teplotně průměrné nebo mírně nadprůměrné.
24. 8. 2026Aktualizováno24. 8. 2026

Hasiči měli kvůli bouřkám 715 zásahů, vyjížděli hlavně ke spadlým stromům

Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů, nejvíce jich bylo ve Středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy, informovali na síti X. Někde voda podemlela železniční trať. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ojediněle napršelo až kolem 100 milimetrů za posledních 24 hodin. Někde toky dosáhly povodňových stupňů, to už by v sobotu podle ČHMÚ nemělo nastat.
22. 8. 2026Aktualizováno22. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

před 15 hhodinami
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

před 16 hhodinami
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026