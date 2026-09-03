V sobotu se podle předpovědi mírně ochladí, poté mají teploty zase stoupat

Po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli a dalších dnech pak má být opět slunečno a teploty mají stoupat. Na začátku příštího týdne by se přes den mohly dostat až ke třiceti stupňům Celsia.
Ve čtvrtek bude podle předpovědi většinou oblačno, srážky se ale mají objevit jen ojediněle v Čechách. Odpolední teploty vystoupají zřejmě na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 stupňů.
Pátek bude podle meteorologů nejteplejším dnem tohoto týdne, kdy teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů. Večer se ale má od západu zatáhnout a může pršet.
Srážky se pak podle ČHMÚ v sobotu vyskytnou na většině území, ojediněle se objeví i bouřky. Od západu pak má déšť zase ustávat. Noc na sobotu bude zřejmě ještě teplá, nejčastěji bude mezi 20 a 16 stupni. Nejvyšší denní teploty budou nejspíš mezi 19 a 23 stupni, na jihu a jihovýchodě může být 26 stupňů.
V noci na neděli se očekává pokles teplot na deset až pět stupňů. Přes den má být ale slunečno s opětovným oteplením. Teploměr přes den ukáže asi 21 až 25 stupňů. Podobné počasí meteorologové očekávají i v pondělí, denní teploty ale mají být o dva až tři stupně vyšší. Postupně by se na začátku příštího týdne mohly dostat až k tropickým třiceti stupňům.