Hladiny řek mohou znovu stoupat

V neděli pak podle předpovědi přibude více slunce. „Předpokládáme, že převažovat už bude polojasno, ale opět bez oblačnosti to nebude. Zpočátku na severovýchodě bude až zataženo ještě ojediněle s doznívajícími přeháňkami a později odpoledne a večer očekáváme od západu přibývání oblačnosti až na oblačno,“ popsal meteorolog ČT Pavel Borovička.

V Krahulčí na Vysočině kvůli přívalovému dešti přetekl rybník na návsi a voda se dostala až do domů. Hasiči evakuovali tři lidi. „Zasažených je celkem zhruba patnáct až dvacet domů, kde byly zatopené většinou sklepy, garáže, jeden dům byl zatopený i v obytné části zhruba do metrové výšky,“ popsal starosta Pavel Líbal (nestr.).

Bouřky doprovázené vydatným deštěm a větrem se prohnaly i střední Moravou. Ve Zlínském kraji hasiči preventivně evakuovali děti z tábora ve Stříteži nad Bečvou na Vsetínsku. V Olomouckém i Zlínském kraji zasahovali do půlnoci u více než tří desítek událostí, poté již bouřky odezněly.

Také ve středních Čechách byla situace nejhorší v pátek vpodvečer, hasiči nejčastěji vyjížděli kvůli čerpání vody. Po 19:00 výjezdů výrazně ubylo. „Za celou noc jsme měli od pátečních 20:00 do sobotního rána 14 výjezdů,“ informoval mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Šlo zejména o odstraňování popadaných stromů.

Kvůli zaplavení části kruhového objezdu na křížení dálnice D11 a silnice I/35 v Plotištích u Hradce Králové byly od pátečního večera do sobotního dopoledne uzavřené směry od Jičína do Hradce Králové, z Hradce Králové na Prahu a sjezd z D11 od Jaroměře. V Plotištích se rozvodnil potok Melounka. Hladina vody valící se po ulicích měla místy 30 až 50 centimetrů. „U některých domů, například dřevostaveb, budou škody zřejmě značné. U domů, kde voda vnikla do garáží či sklepů, budou menší,“ popsal mluvčí hasičů Zbyněk Voříšek. Od páteční půlnoci voda opadla.