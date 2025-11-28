Živě
Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK, ČHMÚ

V Čechách se začne v pátek v noci při mrznoucím dešti tvořit ledovka, varovali meteorologové. Na západě a severozápadě už před půlnocí, jinde později, ale může tam vydržet do sobotního odpoledne. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V noci na sobotu má podle předpovědi mrznout a teploty přes den mají stoupat jen mírně nad nulu.

Ledovka se bude vytvářet v místech, kde bude pršet a zároveň bude teplota povrchů pod nulou. Bude pokrývat zejména vozovky a chodníky, opatrní by měli být řidiči i chodci. Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven, doporučil ČHMÚ.

Výstraha před ledovkou pro Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj platí od pátečních 21:00 do sobotních 10:00, pro zbylé kraje v Čechách včetně Prahy a západní části Vysočiny a Pardubického kraje vydali meteorologové varování na sobotu od 02:00 do 15:00. „Na západě a severozápadě území se začne tvořit již před sobotní půlnocí, na ostatním území v průběhu noci. Na západě přestane tvorba během rána a dopoledne, na ostatním území se může tvořit až do odpoledních hodin,“ uvedl Tomáš Mejstřík z ČHMÚ.

V sobotu odpoledne teploty vystoupí nad nulu a případná ledovka bude odtávat, doplnil Mejstřík. V noci na sobotu teploty podle předpovědi klesnou k minus třem až minus sedmi stupňům Celsia, v místech se sněhovou pokrývkou může teploměr ukázat i kolem minus devíti stupňů. V sobotu přes den meteorologové očekávají nejvyšší teploty od nuly do plus pěti stupňů Celsia.

