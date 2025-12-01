Začíná meteorologická zima. V týdnu bude zataženo


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Nebe bude v Česku do konce týdne převážně zatažené, meteorologové čekají také mlhy. Srážek bude málo. V noci může mrznout, přes den teploty nepřesáhnou sedm stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Dneškem (v pondělí) začíná meteorologická zima, počasí ale bude spíše podzimní,“ uvedl ráno ČHMÚ na sociální síti X. V pondělí a od pátku bude nebe zatažené až oblačné, odpoledne může být i polojasno. Od úterý do čtvrtka meteorologové očekávají zataženo s nízkou oblačností.

Přes Česko v pondělí postupuje k východu slábnoucí studená fronta. „Během dne tak čekáme jen ojediněle déšť nebo mrholení, po ránu i mrznoucí, v polohách nad 900 metrů může i slabě sněžit,“ sdělil ČHMÚ. Teploty v pondělí budou nejčastěji mezi jedním a šesti stupni Celsia.

Nejchladnější v týdnu má být úterý s teplotami do pěti stupňů Celsia. V dalších dnech by teploty přes den měly stoupat k sedmi stupňům. V noci se budou pohybovat kolem nuly.

Mrznoucí mrholení nebo mrznoucí mlhy ČHMÚ předpovídá do čtvrtka, v pátek čeká ojediněle déšť nebo mrholení a na horách sněžení. Víc srážek včetně deště a na horách sněhu by mohlo padat o víkendu.

Začíná meteorologická zima. V týdnu bude zataženo

Nebe bude v Česku do konce týdne převážně zatažené, meteorologové čekají také mlhy. Srážek bude málo. V noci může mrznout, přes den teploty nepřesáhnou sedm stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 25 mminutami

Česko čeká zimní víkend

Sníh, který během týdne napadl, připravil podmínky pro zimní víkend. Předpověď meteorologů navíc slibuje, že tam, kde sníh je, tak zatím neroztaje. A na mnoha místech hor se navíc rozjela sněžná děla. O týden dřív než loni zahájila sezonu některá horská střediska. První sníh už přilákal také běžkaře na Vysočinu či na Šumavu, ale v národním parku si zatím musí vystačit jen s drobnými úseky, které obce většinou upravují skútrem. Postupně také přibývá míst, kam se dá vyrazit bruslit. Třeba v Brně se o víkendu otevřou velká tradiční kluziště, už se ale bruslí v centru přímo pod vánočním vyhlídkovým kolem.
28. 11. 2025

Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ

V Čechách se začne v pátek v noci při mrznoucím dešti tvořit ledovka, varovali meteorologové. Na západě a severozápadě už před půlnocí, jinde později, ale může tam vydržet do sobotního odpoledne. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V noci na sobotu má podle předpovědi mrznout a teploty přes den mají stoupat jen mírně nad nulu.
28. 11. 2025

Sezona hurikánů byla letos výjimečná. I tím, že USA žádný nezasáhl

Americké úřady pro letošek předpovídaly nadprůměrnou hurikánovou sezonu. Ta teď končí a ve skutečnosti byla spíše podprůměrná. A v mnoha ohledech velmi výjimečná.
28. 11. 2025

Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí, v Indonésii přes šedesát

Počet obětí povodní v jižním Thajsku se zvýšil na více než osmdesát, uvedla agentura AP s odkazem na úřady. Podle ministerstva bylo záplavami postiženo přibližně milion domácností a více než tři miliony lidí. Sousední Malajsie hlásí podle Reuters dvě oběti. S extrémním počasím se potýká také indonéský ostrov Sumatra, podle Reuters je tam přes šedesát mrtvých. Zasažena byla také Srí Lanka.
27. 11. 2025Aktualizováno27. 11. 2025

O víkendu dál hrozí náledí a ledovka

V příštích dnech, včetně čtvrtečního večera, se v České republice může nadále tvořit náledí a ledovka. Denní teploty by se o víkendu měly pohybovat nad nulou, v noci ale bude pravděpodobně mrznout. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
27. 11. 2025Aktualizováno27. 11. 2025

Střední Slovensko zasáhly lokální povodně

Silný déšť a tající sníh způsobily lokální záplavy na Slovensku. Nepříznivé počasí zejména v centrální části země ovlivnilo silniční i železniční dopravu. V Nízkých Tatrách po vydatném sněžení platí zvýšené lavinové nebezpečí. Informovaly o tom slovenské úřady.
26. 11. 2025

Meteorologové varují před náledím na západě Čech

Především v západní polovině Čech se začne ve středu v noci a ve čtvrtek ráno tvořit náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v aktuální výstraze. Během dne bude na většině území sněžit. Zejména v Beskydech, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy až deset centimetrů sněhu, v Jeseníkách kolem 25 centimetrů. Sněžení během večera a noci zeslábne. Počasí komplikuje dopravu v Česku od pondělí.
26. 11. 2025
