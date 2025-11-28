Česko čeká zimní víkend

6 minut
Sníh, který během týdne napadl, připravil podmínky pro zimní víkend. Předpověď meteorologů navíc slibuje, že tam, kde sníh je, tak zatím neroztaje. A na mnoha místech hor se navíc rozjela sněžná děla. O týden dřív než loni zahájila sezonu některá horská střediska. První sníh už přilákal také běžkaře na Vysočinu či na Šumavu, ale v národním parku si zatím musí vystačit jen s drobnými úseky, které obce většinou upravují skútrem. Postupně také přibývá míst, kam se dá vyrazit bruslit. Třeba v Brně se o víkendu otevřou velká tradiční kluziště, už se ale bruslí v centru přímo pod vánočním vyhlídkovým kolem.