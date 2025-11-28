Česko čeká zimní víkend


Sníh, který během týdne napadl, připravil podmínky pro zimní víkend. Předpověď meteorologů navíc slibuje, že tam, kde sníh je, tak zatím neroztaje. A na mnoha místech hor se navíc rozjela sněžná děla. O týden dřív než loni zahájila sezonu některá horská střediska. První sníh už přilákal také běžkaře na Vysočinu či na Šumavu, ale v národním parku si zatím musí vystačit jen s drobnými úseky, které obce většinou upravují skútrem. Postupně také přibývá míst, kam se dá vyrazit bruslit. Třeba v Brně se o víkendu otevřou velká tradiční kluziště, už se ale bruslí v centru přímo pod vánočním vyhlídkovým kolem.

Česko čeká zimní víkend

před 1 hhodinou

Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ

V Čechách se začne v pátek v noci při mrznoucím dešti tvořit ledovka, varovali meteorologové. Na západě a severozápadě už před půlnocí, jinde později, ale může tam vydržet do sobotního odpoledne. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V noci na sobotu má podle předpovědi mrznout a teploty přes den mají stoupat jen mírně nad nulu.
před 9 hhodinami

Sezona hurikánů byla letos výjimečná. I tím, že USA žádný nezasáhl

Americké úřady pro letošek předpovídaly nadprůměrnou hurikánovou sezonu. Ta teď končí a ve skutečnosti byla spíše podprůměrná. A v mnoha ohledech velmi výjimečná.
před 10 hhodinami

Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí, v Indonésii přes šedesát

Počet obětí povodní v jižním Thajsku se zvýšil na více než osmdesát, uvedla agentura AP s odkazem na úřady. Podle ministerstva bylo záplavami postiženo přibližně milion domácností a více než tři miliony lidí. Sousední Malajsie hlásí podle Reuters dvě oběti. S extrémním počasím se potýká také indonéský ostrov Sumatra, podle Reuters je tam přes šedesát mrtvých. Zasažena byla také Srí Lanka.
včeraAktualizovánovčera v 16:54

O víkendu dál hrozí náledí a ledovka

V příštích dnech, včetně čtvrtečního večera, se v České republice může nadále tvořit náledí a ledovka. Denní teploty by se o víkendu měly pohybovat nad nulou, v noci ale bude pravděpodobně mrznout. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
včeraAktualizovánovčera v 11:13

Střední Slovensko zasáhly lokální povodně

Silný déšť a tající sníh způsobily lokální záplavy na Slovensku. Nepříznivé počasí zejména v centrální části země ovlivnilo silniční i železniční dopravu. V Nízkých Tatrách po vydatném sněžení platí zvýšené lavinové nebezpečí. Informovaly o tom slovenské úřady.
26. 11. 2025

Meteorologové varují před náledím na západě Čech

Především v západní polovině Čech se začne ve středu v noci a ve čtvrtek ráno tvořit náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v aktuální výstraze. Během dne bude na většině území sněžit. Zejména v Beskydech, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy až deset centimetrů sněhu, v Jeseníkách kolem 25 centimetrů. Sněžení během večera a noci zeslábne. Počasí komplikuje dopravu v Česku od pondělí.
26. 11. 2025

Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím

Nejméně sedmnáct mrtvých, šest pohřešovaných a více než padesát zraněných si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které postihly indonéský ostrov Sumatra. O novém počtu obětí a zraněných informovala agentura AP. Velká voda přinesla oběti také v Thajsku a Malajsii.
26. 11. 2025
