Hosté Událostí, komentářů probrali pomoc Ukrajině i veřejnoprávní média


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24
Financování veřejnoprávních médií rozebrali v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským zástupci opozice i vládní koalice. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) sdělil parametry navrhovaného modelu financování veřejnoprávních médií. „V obecné rovině jde o navázání na daňový příjem ze státního rozpočtu. Dále se v rámci koalice debatuje o tvorbě koeficientu, který by určoval výši financí a byl by neměnný,“ upřesnil. Podle člena sněmovního výboru pro obranu Ivana Bartoše (Piráti) to takto nastavit nelze. „Pojďme najít mechanismus, který je opravdu politiky nedotknutelný,“ prohlásil. Místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) uvedl, že jde o koaliční kompromis a detaily se musí doladit. „Postupujeme přesně podle programového prohlášení,“ řekl. „Současná vláda postupně směřuje ke zestátnění veřejnoprávních médií,“ myslí si člen sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Hosté hovořili také o české pomoci Ukrajině.

Policie ukončila práci v Chřibské, úřad zůstává po střelbě zavřený

Policie ukončila práci v Chřibské, úřad zůstává po střelbě zavřený

09:16Aktualizovánopřed 3 mminutami
Sněmovní výbor řeší žádosti o vydání Babiše a Okamury

Sněmovní výbor řeší žádosti o vydání Babiše a Okamury

01:01Aktualizovánopřed 15 mminutami
Ruský útok na Kyjev narušil dodávky elektřiny a vody

Ruský útok na Kyjev narušil dodávky elektřiny a vody

09:10Aktualizovánopřed 16 mminutami
Dánsko není podle Trumpa schopno ochránit Grónsko, proto ho musejí získat USA

Dánsko není podle Trumpa schopno ochránit Grónsko, proto ho musejí získat USA

před 22 mminutami
Vémola byl podle policie součástí rozsáhlé pašerácké sítě

Vémola byl podle policie součástí rozsáhlé pašerácké sítě

před 28 mminutami
Smaragdová, šarlatová, karmínová. Nebe nad Českem zbarvila polární záře

Smaragdová, šarlatová, karmínová. Nebe nad Českem zbarvila polární záře

před 34 mminutami
Trump nabídl Putinovi členství ve své Radě míru

Trump nabídl Putinovi členství ve své Radě míru

06:28Aktualizovánopřed 37 mminutami
Kongres ODS byl vítězstvím Fialy, zhodnotil Topolánek

Kongres ODS byl vítězstvím Fialy, zhodnotil Topolánek

před 4 hhodinami

