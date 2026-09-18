Třeštíková točila třicet let Basikovou. Jsem vyrovnaná se vším, říká zpěvačka

Tuzemská kina začala promítat dokument Bára Basiková. Zpěvačka v něm mluví o svém životě i kariéře. Dokumentaristka Helena Třeštíková se za protagonistkou vracela přes tři dekády, díky archivům ale pokryla i její mládí. „Lidi překvapilo, co všechno mám za sebou a jak jsem se s tím vyrovnala. Je to film hodně pro holky, ženy, protože se v tom poznávají,“ zmiňuje Basiková první divácké ohlasy.
„Neměla jsem problém se svěřovat, spíš mám svůj vnitřní problém, že jsem chyby dělala, ale myslím, že to má každý člověk, nejsme pořád na vrcholu, každý z nás měl určitě někdy v životě smutné období,“ přiznává Basiková. „Život se má žít naplno, i když za některé věci potom zaplatíte, ale je lepší žít s chybami než nežít vůbec,“ dodala.
Společné setkávání se štábem začalo v devadesátých letech, kdy Helena Třeštíková s Basikovou natočila krátký příspěvek do cyklu Ženy na přelomu tisíciletí. V jeho rámci se odvysílal i příběh narkomanky Katky, který posléze dokumentaristka rozvinula do samostatného celovečerního dokumentu. Pokračovala i v natáčení s Basikovou, uzavřít se ho rozhodla u příležitosti zpěvaččiných šedesátin. Porevoluční záběry doplnila filmařka sestřihy z archivních materiálů, takže výsledný dokument pokrývá půl století života Basikové.
Nechybí tak připomínka, kdy se Basiková jako dvanáctiletá objevila v televizním pořadu Zpívá celá rodina. O něco později prošla od rockových začátků přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Hudební kariéra je ale jen část osobní cesty zpěvačky, ale také ženy a matky. Otevřeně hovoří o depresích, samotě uprostřed slávy i touze po lásce a přijetí.
Našly se i třeba záznamy z prvního bytu, kde Basiková v osmdesátých letech bydlela. „Točili to studenti FAMU, dnes renomovaný režisér Petr Zelenka,“ prozradila zpěvačka.
Snímek se promítal v předpremiéře na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde získal diváckou cenu. Dokument Třeštíková a Basiková blíže představily v pořadech Interview ČT24, Sama doma a podcastu Kavky.