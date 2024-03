Definuji se jako lokální kronikář a jsem překvapená. Třeštíková dostane francouzský Řád umění a literatury

Se svými Manželskými etudami začala v roce 1980, označuje je jako „sázku na nejistotu“. S tématem ji oslovil tehdejší ředitel Krátkého filmu, kde byla zaměstnaná. „Když jsem začala, tak spousta mých kolegů říkala, že jsem se zbláznila: Myslíš, že ti vydrží těch šest let? Na to jsem jim odpovídala, že doufám. A co když se nic nestane? Vždycky se něco stane. Ráda bych prostě točila všední život se vším všudy,“ popisuje.

Toto ocenění dostali například spisovatel Bohumil Hrabal, fotograf Josef Koudelka nebo filmová publicistka a bývalá umělecká šéfka MFF Karlovy Vary Eva Zaoralová. „Je to samozřejmě hrozně dojemné. Nikdy jsem nic takového nečekala. Když jsem se to dozvěděla, tak jsem byla opravdu velmi překvapená a samozřejmě potěšená. No, co víc k tomu člověk může říct?“ sdělila v Interview ČT24.

„Pořád si s každým vyprávím“

„Mým cílem není točit negativní příběhy. Když děláte časosběr, tak točíte to, co se tomu člověku děje. Nikoliv to, co si přejete. Katku jsme poznali v léčebně, kde vypadala, že všechno pochopila a s drogami skončila. A pak to bylo všechno jinak. Nemůžu točit něco jiného, než život přináší,“ popisuje natáčení jednoho ze svých nejslavnějších filmů – Katka.

U časosběrů je dobré, když se něco periodicky opakuje. Co by se opakovalo ve filmu, který by Třeštíková točila sama o sobě? „Že zase jdu do nějakého bláznivého projektu, že můj muž to tak jako celkem bere, že děti mi občas nadávají, že jsem příliš žoviální a pořád si s každým hrozně vyprávím a že už jsem tím otravná. Beru to jako takovou součást profese, že se snažím navazovat komunikaci a vztahy s lidmi,“ míní.