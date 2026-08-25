Red Leather má pod kloboukem upřímné písně o temnotě a naději

Hrál na ulicích Los Angeles, obličej skrývá pod kloboukem s třásněmi a poslední čtyři roky míří mezi hudební elitu. Americký hudebník z Nevady Red Leather koncertoval v srpnu v Praze. V hudbě kombinuje country s rockovými melodiemi a v textech vypráví o zkušenostech se závislostmi.
„Ten klobouk jsem začal nosit, když jsem hrál na ulici, a všiml jsem si, že když ho mám na sobě, poutám mnohem víc pozornosti, než když ho nemám. Stala se z toho tak trochu moje superschopnost a měl jsem pocit, že mě lidé konečně poslouchají,“ říká Leather ke své typické pokrývce hlavy, která mu zakrývá obličej.
„Myslím, že díky té masce můžu být ve svých písničkách stoprocentně upřímný,“ dodává. Má za to, že zakrytá tvář mu umožňuje zpívat o závislostech, duševním zdraví nebo sebevražedných myšlenkách, aniž by ho lidé soudili.
Před třemi lety vydal debut Reno, který napsal závislý na alkoholu a drogách. Do Prahy přijel s novým albem Tahoe, už je roky čistý, téma závislosti ale zůstalo v jeho textech.
„Myslím, že mým poselstvím je naděje a vykoupení. Neřekl bych, že moje hudba je nějaký návod na život. Spíš vypráví můj příběh. A myslím, že i když je nějaká píseň extrémně temná, mým cílem není radit lidem, jak se stát střízlivými. Moje písně jen popisují, jaké to bylo být závislý, jaké to je se léčit a jak vypadá život po tom. Je to snad inspirace pro lidi, kteří jsou právě na temném místě, aby viděli: ‚Aha, je možné se z toho dostat, je možné vyjít z té temnoty ven‘,“ vysvětlil.