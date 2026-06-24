Téměř sedm metrů vysokou sochu sestávající z třiceti dvou vintage van je možné nyní spatřit před Galerií umění Karlovy Vary na Goethově stezce. Autor díla Benedikt Tolar jím reaguje na téma vody jako vzácného zdroje, které spojuje s principy upcyklace zastaralých smaltovaných van, jež neodmyslitelně patří k socialistickému bydlení v panelácích. Tvar těchto van pak tvoří prostor pro světelnou show synchronizovanou s hudbou. Hudební báseň inspirovanou umístěním sochy i návštěvami německého básníka Johanna Wolfganga Goetha, kterou speciálně pro Karlovy Vary zkomponoval Vladimír Štambach, se rozezní každou půlhodinu vždy mezi 9. a 22. hodinou.
Výběr redakce
VideoHosté Událostí, komentářů probrali spor prezidenta s vládou ohledně summitu NATO
před 3 hhodinami
Aktuálně z rubriky Kultura
Na Goethově stezce v Karlových Varech byla odhalena monumentální plastika AJ VANA BE
Téměř sedm metrů vysokou sochu sestávající z třiceti dvou vintage van je možné nyní spatřit před Galerií umění Karlovy Vary na Goethově stezce. Autor díla Benedikt Tolar jím reaguje na téma vody jako vzácného zdroje, které spojuje s principy upcyklace zastaralých smaltovaných van, jež neodmyslitelně patří k socialistickému bydlení v panelácích. Tvar těchto van pak tvoří prostor pro světelnou show synchronizovanou s hudbou. Hudební báseň inspirovanou umístěním sochy i návštěvami německého básníka Johanna Wolfganga Goetha, kterou speciálně pro Karlovy Vary zkomponoval Vladimír Štambach, se rozezní každou půlhodinu vždy mezi 9. a 22. hodinou.
Obsluhoval jsem anglického krále, říkají i v divadle Mana
Příběh obyčejného českého číšníka na pozadí velkých dějin dvacátého století převypravuje Vršovické divadlo Mana. Na pražské jeviště převedlo novelu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále.
Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou
Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel v názvu knihovny. Odůvodnila to tím, že ztratila důvěru v současné vedení a směřování instituce. Nechce také nadále nést odpovědnost za způsob, jakým bylo jméno prvního českého prezidenta používáno. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Správní rada knihovny podle svého předsedy Davida Duška informaci vyhodnocuje.
Soud zrušil verdikt, kterým poslal Jirouse do vězení za proslov
Soud zrušil verdikt, kterým poslal v roce 1978 na rok a půl do vězení představitele českého undergroundu Ivana Martina Jirouse, zvaného Magora. Za mřížemi skončil kvůli proslovu na vernisáži, během kterého prohlásil, že zanikne Socialistický svaz mládeže. Soudy v úterý rehabilitovaly také dva disidenty – Václava Bendu a Jaroslava Kukala.
Hřebejk točí pro ČT Jobovku
Jan Hřebejk režíruje pro Českou televizi nový seriál Jobovka. Pojednává o rodinných vtazích, ústřední manželský pár hrají Marika Šoposká a Jiří Havelka. Natáčí se na západě Čech v Plzeňském kraji.
Všechny Kunderovy francouzské romány už vyšly česky, jako poslední Pomalost
V brněnském nakladatelství Atlantis vyšel román Milana Kundery Pomalost, původně napsaný ve francouzštině. Všechny Kunderovy romány jsou tak již dostupné v českém jazyce.
Na festival ve Varech přijedou Hoffman či Binocheová
Hlavní zahraniční hvězdou letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude americký herec Dustin Hoffman. Už potřetí se vrátí americký herec Harvey Keitel, přijede také francouzská herečka Juliette Binocheová, kameraman Robert Richardson a herec a hudebník Kevin Bacon. Kinematografii bude lázeňské město patřit od třetího do 11. července.
Podívejte se: z turistických cílů v Česku loni nejvíc táhly hrady či zoo
Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Zavítalo na něj přes 2,7 milionu návštěvníků, což je o zhruba 6,5 procenta více než předloni, informovala státní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism. Na druhém místě se umístila pražská zoologická zahrada a na třetím místě aquapark AquaPalace Praha ve středočeských Čestlicích.
Načítání...