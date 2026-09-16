Objem hypoték se v srpnu meziměsíčně snížil


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu hypoteční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o čtyři procenta, proti červenci se ale objem hypoték snížil o patnáct procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o třináct procent na 26,8 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na pět procent z červencových 4,9 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor, data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

„Srpnový pokles hypoteční aktivity proti červenci není vzhledem k růstu úrokových sazeb překvapivý. Objemy nově poskytnutých hypoték však nadále zůstávají na solidní úrovni. Vyšší sazby se již začínají promítat do rozhodování části domácností, které zvažují financování bydlení. Pro další vývoj trhu bude klíčové, zda se růst sazeb zastaví a zda tempo růstu cen nemovitostí nepřevýší růst příjmů domácností,“ zhodnotil hypoteční specialista UniCredit Bank Michal Neubauer.

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Počet nových hypoték v srpnu klesl meziměsíčně o 13,1 procenta na 5825 kusů, což je o čtyři procenta méně než před rokem. Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, v srpnu klesl na 7,7 miliardy korun.

To je o devět procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a o 96 procent nad 3,9 miliardy refinancovanými v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték klesl na 22,3 procenta. Nadále však zůstává nad loňským průměrem 21 procent.

Úroková sazba kolem pěti procent

V srpnu 2026 se domácnosti refinancovaly za úrokovou sazbu 4,97 procenta, což je o téměř půl procentního bodu více než před rokem. Vyšší objemy refinancování odrážejí souběh končících delších fixací z období nízkých úrokových sazeb a kratších fixací z nedávného období vyšších úrokových sazeb.

Ve srovnání s průměrnou hypoteční sazbou 2,33 procenta u nových hypoték v roce 2021 současná refinanční sazba 4,97 procenta při zkrácení splatnosti úvěru zvyšuje měsíční splátku u průměrné hypotéky téměř o 3300 korun.

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Průměrná úroková sazba u nových hypoték je o půl procentního bodu výše než 4,52procentní sazba před rokem, což zvyšuje ilustrativní průměrnou měsíční splátku nové hypotéky o 1200 korun, tedy přibližně o 1,2 procenta čistého příjmu žadatele. Srpnová úroková hypoteční sazba se stále nacházela 0,6 bodu nad průměrnými tržními úrokovými swapovými sazbami.

Tyto sazby, které mají klíčový vliv na hypoteční sazby, kde převládají tříleté fixace, zůstaly v srpnu i v první polovině září na rostoucím trendu. České pětileté úrokové swapy v srpnu stouply o 0,15 bodu na 4,5 procenta a v první polovině září pokračovaly přes 4,7 procenta.

Kombinace vyšší úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v srpnu 2026 zvýšila proti průměrným hodnotám roku 2025 průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 3200 korun. Průměrná nově poskytnutá hypotéka činila 4,6 milionu korun, byla tak o osm procent vyšší než před rokem.

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