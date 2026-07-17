Banky v červnu poskytly hypotéky za 48,9 miliardy korun, o třetinu víc než loni


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 48,9 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32 procent, proti květnu se objem hypoték snížil o sedm procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o čtyři procenta na 36,5 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79 procenta z květnových 4,67 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

Celkový objem hypoték v letošním roce dosáhl 294 miliard koru, což představuje nárůst ve srovnání s prvním loňským pololetím o 59 procent. Počet nových hypoték v červnu meziměsíčně klesl o jedno procento na 7793 kusů, což je stále o 12 procent více než před rokem.

„Přísnější pravidla centrální banky, posun hypotečních sazeb kvůli vyšším tržním úrokům a stále dražší nemovitosti přinesly na červnový hypoteční trh zklidnění, včetně průměrné hypotéky. A to po velmi silné aktivitě v předchozích měsících. Hypoteční trh nicméně zůstal na stále silných číslech, která jsme pozorovali ve druhém loňském pololetí,“ uvedl analytik asociace Jaromír Šindel.

Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, o 54 procent více než loni
Bydlení, ilustrační foto

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, v červnu klesl na 12,4 miliardy korun. To je nicméně o 75 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a trojnásobně více než refinancované objemy v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték klesl na 25,4 procenta, ale zůstává výrazně nad loňským průměrem 21 procent.

V červnu 2026 se domácnosti refinancovaly za úrokovou sazbu 4,63 procenta, což je 0,12 procentního bodu více než 4,51 procenta před rokem. Ovšem hypoteční sazba na refinancování se v červnu nacházela téměř o dvě desetiny procentního bodu pod úrokovou sazbou pro nové hypotéky. Červnová úroková hypoteční sazba se se 4,79 procenta nacházela 0,57 procentního bodu nad průměrnými tržními swapovými sazbami.

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun
Ilustrační foto

Kombinace nárůstu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v červnu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 3100 korun. Nárůst hypotečních sazeb přes 0,2 procentního bodu vůči jejich průměrné výši 4,58 procenta v roce 2025 přinesl pro průměrnou velikost hypotéky při jejím obvyklém, přibližně 26,9letém splácení, zvýšení měsíční splátky o téměř 600 korun na 25 800 korun, tedy o 0,6 procenta čistého příjmu žadatele v porovnání s průměrnou splátkou v minulém roce.

Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky v červnu klesla meziměsíčně o tři procenta na 4,68 milionu korun. Byla ale o 11 procent vyšší než 4,21 milionu korun před rokem. Vyšší průměrná velikost hypotéky na počátku letošního roku podle Šindela pravděpodobně odráží doznívající efekt předzásobení u tzv. investičních hypoték, kde od dubna Česká národní banka zpřísnila požadavky.

Banky poskytly v březnu hypotéky za 55,4 miliardy korun
Ilustrační foto

Výběr redakce

USA dokončily další vlnu úderů na Írán, Teherán směřoval odvetu na Katar či Bahrajn

USA dokončily další vlnu úderů na Írán, Teherán směřoval odvetu na Katar či Bahrajn

včeraAktualizovánopřed 25 mminutami
Při napadení v pražské ubytovně zahynul člověk, útočníka policie zastřelila

Při napadení v pražské ubytovně zahynul člověk, útočníka policie zastřelila

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Turek se nebude účastnit porad vedení, schůzek ani jednání na ministerstvu

Turek se nebude účastnit porad vedení, schůzek ani jednání na ministerstvu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je prozatímní

K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je prozatímní

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Kuvajt odrážel drony z Íránu, ten hlásil útoky i zásah základny v Jordánsku

Kuvajt odrážel drony z Íránu, ten hlásil útoky i zásah základny v Jordánsku

15. 7. 2026Aktualizovánopřed 11 hhodinami
Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj

Ukrajinský parlament schválil novou vládu, premiérem je Serhij Koreckyj

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Jih Prahy zasáhly přívalové srážky. Jižní Morava řeší následky podvečerní bouřky

Jih Prahy zasáhly přívalové srážky. Jižní Morava řeší následky podvečerní bouřky

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Banky v červnu poskytly hypotéky za 48,9 miliardy korun, o třetinu víc než loni

Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 48,9 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32 procent, proti květnu se objem hypoték snížil o sedm procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o čtyři procenta na 36,5 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79 procenta z květnových 4,67 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
před 11 mminutami

Ministerstvo financí naposledy oznámí maximální ceny benzinu a nafty na víkend

Ministerstvo financí oznámí v pátek maximální ceny pohonných hmot na víkend. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou, to ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích. Kromě situace ve světě k tomu povedou také domácí faktory – vláda totiž ukončí zastropování cen paliv, marže obchodníků i snížení spotřební daně u nafty. Ty současné mají platit do neděle.
před 2 hhodinami

VideoStavbaři začali zjišťovat geologické podmínky pro úsek středočeské D3

Stavbaři začali razit průzkumnou štolu u Luk pod Medníkem. Budou tam zjišťovat geologické podmínky pro dálnici D3. Práce na její středočeské části mají naplno začít v roce 2028. Proti projektu protestují občanské a ekologické spolky. Průzkumná štola má měřit 1500 metrů. Práce na ní potrvají zhruba dva roky. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě celého hlavního tahu. Dva středočeské úseky mají nepravomocná územní rozhodnutí, ty mezi Prahou a Benešovem na dokumenty čekají.
před 9 hhodinami

Turek se nebude účastnit porad vedení, schůzek ani jednání na ministerstvu

Poslanec Motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí (MŽP). Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, funkci však přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody, sdělila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

U mimounijních levných zásilek se v Česku za dva týdny vyměřilo clo ve výši 117 milionů

Celní správa České republiky eviduje za první dva týdny od zavedení nového cla téměř 470 tisíc levných zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Vyměřila na ně clo ve výši skoro 117 milionů korun. Nové clo na tyto zásilky nízké hodnoty zavedla EU od 1. července. Chce tak narovnat podmínky trhu, posílit kontrolu dováženého zboží a snížit objem zboží doručovaný do EU v malých zásilkách.
před 13 hhodinami

Armáda slavnostně převzala první z letounů Embraer

Zařazením prvního transportního letounu Embraer C-390 Millennium získává česká armáda schopnosti, které jí dosud chyběly, řekl při slavnostním představení letounu na letišti v pražských Kbelích ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Nový stroj zvýší akceschopnost vzdušných sil a bude možné jej využít mimo jiné k přepravě techniky, výsadkářů či tankování za letu. Letoun přiletěl do Česka začátkem července, druhý letoun má armáda získat do konce roku 2027.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Radiožurnál: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, uvedl Radiožurnál. Foldyna mu potvrdil vykázání z domu, cítí se nevinný, věc nechtěl komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Policie podle děčínského státního zástupce Lukáše Otipky prověřuje podezření ze spáchání dvou trestných činů – týrání svěřené osoby a týraní osoby žijící ve společném obydlí. Ve věci je vedeno prověřování, uvedl Otipka, nicméně Foldynu nejmenoval.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

VideoSečteno: Kraj Vysočina

Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 16. července se věnoval Kraji Vysočina.
před 16 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

před 13 hhodinami
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

před 15 hhodinami
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026