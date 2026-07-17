Banky v červnu poskytly hypotéky za 48,9 miliardy korun, o třetinu víc než loni

Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 48,9 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32 procent, proti květnu se objem hypoték snížil o sedm procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o čtyři procenta na 36,5 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79 procenta z květnových 4,67 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
Celkový objem hypoték v letošním roce dosáhl 294 miliard koru, což představuje nárůst ve srovnání s prvním loňským pololetím o 59 procent. Počet nových hypoték v červnu meziměsíčně klesl o jedno procento na 7793 kusů, což je stále o 12 procent více než před rokem.
„Přísnější pravidla centrální banky, posun hypotečních sazeb kvůli vyšším tržním úrokům a stále dražší nemovitosti přinesly na červnový hypoteční trh zklidnění, včetně průměrné hypotéky. A to po velmi silné aktivitě v předchozích měsících. Hypoteční trh nicméně zůstal na stále silných číslech, která jsme pozorovali ve druhém loňském pololetí,“ uvedl analytik asociace Jaromír Šindel.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, v červnu klesl na 12,4 miliardy korun. To je nicméně o 75 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a trojnásobně více než refinancované objemy v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték klesl na 25,4 procenta, ale zůstává výrazně nad loňským průměrem 21 procent.
V červnu 2026 se domácnosti refinancovaly za úrokovou sazbu 4,63 procenta, což je 0,12 procentního bodu více než 4,51 procenta před rokem. Ovšem hypoteční sazba na refinancování se v červnu nacházela téměř o dvě desetiny procentního bodu pod úrokovou sazbou pro nové hypotéky. Červnová úroková hypoteční sazba se se 4,79 procenta nacházela 0,57 procentního bodu nad průměrnými tržními swapovými sazbami.
Kombinace nárůstu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v červnu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 3100 korun. Nárůst hypotečních sazeb přes 0,2 procentního bodu vůči jejich průměrné výši 4,58 procenta v roce 2025 přinesl pro průměrnou velikost hypotéky při jejím obvyklém, přibližně 26,9letém splácení, zvýšení měsíční splátky o téměř 600 korun na 25 800 korun, tedy o 0,6 procenta čistého příjmu žadatele v porovnání s průměrnou splátkou v minulém roce.
Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky v červnu klesla meziměsíčně o tři procenta na 4,68 milionu korun. Byla ale o 11 procent vyšší než 4,21 milionu korun před rokem. Vyšší průměrná velikost hypotéky na počátku letošního roku podle Šindela pravděpodobně odráží doznívající efekt předzásobení u tzv. investičních hypoték, kde od dubna Česká národní banka zpřísnila požadavky.