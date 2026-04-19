Zůna schválil doporučení o rozvoji protivzdušné obrany

Jde o výzbroj, která vyjde v součtu dráž než zatím rekordní nákup letounů F-35 – posílit má celá protivzdušná obrana. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) schválil příslušné vojenské doporučení, s rozvojem počítá příštích minimálně deset let. Ochranu před vzdušným napadením považuje za prioritu i opozice. Upozorňuje ale, že tomu neodpovídá rozpočet – a bez navyšování obranných výdajů to podle ní nepůjde.
Zasahovat může proti letadlům, dronům i střelám s plochou dráhou letu, na více cílů zároveň a díky speciální munici až osmdesát kilometrů daleko.
Česko pořizuje za skoro čtrnáct miliard korun čtyři baterie izraelského systému Spyder. Doplnit by ho mohl mobilnější Spyder All-in-One, který všechno potřebné veze na jediném vozidle. Armáda se ale rozhlíží i po dalších systémech: proti dronům i balistickým raketám a pro ochranu vlastních jednotek, důležitých míst i celého teritoria.
Podle Zůny jde o velmi nákladnou věc v řádech stovek miliard korun do roku 2035 a dále. „Naší ambicí je pokrýt všechny vrstvy protivzdušné obrany od velmi krátkého dosahu až po spodní vrstvu protiraketové obrany,“ vysvětlil náčelník pozemní protivzdušné obrany ze sekce rozvoje sil ministerstva obrany Luděk Teger.
Vrstvená protivzdušná obrana bude stát kolem půl bilionu korun
Podle opozice tomu ale neodpovídá letošní rozpočet ani střednědobý výhled. Třeba právě Spyder All-in-One patří podle šéfa sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka (STAN) k projektům, na které nezbylo. „To byl právě jeden z těch systémů, který byl ochuzen. Počítá se kolem 400 až 600 miliard korun, aby se jednalo o vrstvenou ochranu, takže se opravdu bavme o tom, že dvě procenta nebudou stačit a bez výdajů na obranu to nepůjde,“ podotkl Flek.
Podle bývalé ministryně obrany a předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jany Černochové (ODS) otevřela ruská válka na Ukrajině politikům oči. „Protivzdušná obrana je zásadní, hned vedle i té těžké brigády. Tam to není, že by to bylo jedno, nebo druhé,“ sdělila.
Resort obrany se zvyšováním výdajů počítá. Vyslovil se tak i premiér Andrej Babiš (ANO), i když zatím bez konkrétního závazku. Podle ministra obrany byla ochrana před vzdušnými útoky dlouho podceňovaná a upozorňoval na to už dříve. „Moje poslední věta tehdejší nastupující ministryni obrany byla: ‚Paní ministryně, nezapomeňme na protivzdušnou obranu, vůbec se o ní nehovoří, ale to je ta skutečná priorita‘,“ tvrdí Zůna.
Podrobnosti, jak ji rozvíjet, chtějí projednat poslanci ve výboru pro obranu. Do konce května má navíc vzniknout celá nová koncepce výstavby armády.
