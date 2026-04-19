Zůna schválil doporučení o rozvoji protivzdušné obrany


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
Zdroj: ČT24

Jde o výzbroj, která vyjde v součtu dráž než zatím rekordní nákup letounů F-35 – posílit má celá protivzdušná obrana. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) schválil příslušné vojenské doporučení, s rozvojem počítá příštích minimálně deset let. Ochranu před vzdušným napadením považuje za prioritu i opozice. Upozorňuje ale, že tomu neodpovídá rozpočet – a bez navyšování obranných výdajů to podle ní nepůjde.

Zasahovat může proti letadlům, dronům i střelám s plochou dráhou letu, na více cílů zároveň a díky speciální munici až osmdesát kilometrů daleko.

Česko pořizuje za skoro čtrnáct miliard korun čtyři baterie izraelského systému Spyder. Doplnit by ho mohl mobilnější Spyder All-in-One, který všechno potřebné veze na jediném vozidle. Armáda se ale rozhlíží i po dalších systémech: proti dronům i balistickým raketám a pro ochranu vlastních jednotek, důležitých míst i celého teritoria.

Armáda chce novou výzbroj, ochránit má i před balistickými střelami
Protiletadlový raketový systém SPYDER

Podle Zůny jde o velmi nákladnou věc v řádech stovek miliard korun do roku 2035 a dále. „Naší ambicí je pokrýt všechny vrstvy protivzdušné obrany od velmi krátkého dosahu až po spodní vrstvu protiraketové obrany,“ vysvětlil náčelník pozemní protivzdušné obrany ze sekce rozvoje sil ministerstva obrany Luděk Teger.

Vrstvená protivzdušná obrana bude stát kolem půl bilionu korun

Podle opozice tomu ale neodpovídá letošní rozpočet ani střednědobý výhled. Třeba právě Spyder All-in-One patří podle šéfa sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka (STAN) k projektům, na které nezbylo. „To byl právě jeden z těch systémů, který byl ochuzen. Počítá se kolem 400 až 600 miliard korun, aby se jednalo o vrstvenou ochranu, takže se opravdu bavme o tom, že dvě procenta nebudou stačit a bez výdajů na obranu to nepůjde,“ podotkl Flek.

Podle bývalé ministryně obrany a předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jany Černochové (ODS) otevřela ruská válka na Ukrajině politikům oči. „Protivzdušná obrana je zásadní, hned vedle i té těžké brigády. Tam to není, že by to bylo jedno, nebo druhé,“ sdělila.

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem
Generální tajemník NATO Mark Rutte a český premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci, 16. dubna 2026

Resort obrany se zvyšováním výdajů počítá. Vyslovil se tak i premiér Andrej Babiš (ANO), i když zatím bez konkrétního závazku. Podle ministra obrany byla ochrana před vzdušnými útoky dlouho podceňovaná a upozorňoval na to už dříve. „Moje poslední věta tehdejší nastupující ministryni obrany byla: ‚Paní ministryně, nezapomeňme na protivzdušnou obranu, vůbec se o ní nehovoří, ale to je ta skutečná priorita‘,“ tvrdí Zůna.

Podrobnosti, jak ji rozvíjet, chtějí projednat poslanci ve výboru pro obranu. Do konce května má navíc vzniknout celá nová koncepce výstavby armády.

VideoVojtěchův resort chce omezit alkohol. Opatření by mířila na noční prodej či reklamu

Ministerstvo zdravotnictví chystá několik opatření, kterými chce snížit spotřebu alkoholu. Ta v Česku stále patří k nejvyšším na světě. Jednou z možností je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) zákaz nočního prodeje ve večerkách nebo na čerpacích stanicích. Podpořil by ho například i národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, naopak ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) je proti. Návrh má být hotový do léta a počítá také s přísnějšími pravidly pro reklamu či omezením prodeje alkoholu v blízkosti škol. Zákaz nočního prodeje by se v praxi dotkl především obyvatel velkých měst, zatímco v menších obcích je dostupnost alkoholu už nyní omezená, často jen na hospody.
před 44 mminutami

Prymula hájí širší očkování, Sílovi tlak na vakcinaci vadí

Vládní hnutí SPD chce upravit Národní očkovací strategii. Ministerstvo zdravotnictví bude nadále doporučovat jak povinná, tak nepovinná očkování, stát ale plánuje omezit financování kampaní na podporu proočkovanosti. O podobě strategie debatovali hosté pořadu Nedělní debata – místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Jan Síla (SPD), epidemiolog Roman Prymula a předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluk Býma. Moderoval Martin Řezníček.
před 2 hhodinami

Demonstranti v Praze žádali změny ve vedení ministerstva životního prostředí

Na Hradčanském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešli lidé na demonstraci nazvané Přírodu škrtnout nenecháme! Protestovali proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP). Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutí Duha, podle kterých se na resortu pod vedením vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) a ministra Igora Červeného (Motoristé) dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.
14:57Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Tchaj-wanu je dle Vondráčka věnována nadstandardní pozornost. Vztahy se musí udržovat, říká Demetrashvili

Vláda zamítla předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) cestu speciálem na Tchaj-wan, kam měl jet s podnikatelskou delegací. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) je Tchaj-wanu věnována až nadstandardní pozornost. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), podle kterého má Vystrčil na cestu vládním speciálem nárok. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé) nevidí důvod, proč by Vystrčil měl jet zrovna nyní. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) se diplomatické vztahy musí udržovat, tím spíš, když jsou dobré. Nedělní debatu vedl Martin Řezníček.
před 3 hhodinami

Policie našla v Česku dvě otrávené sklenice s dětskou výživou

Policisté našli v jedné prodejně v Brně dvě skleničky s kontaminovanou dětskou výživou značky HiPP, přesně podle e-mailu zaslaného pachatelem. Firma HiPP uvedla, že v Rakousku, Česku a na Slovensku se v některých skleničkách její dětské výživy objevil jed na krysy. Dodala, že maloobchodní prodejci preventivně všechny sklenice stáhli z prodeje. Panuje podezření, že firma čelí vydírání. Lidé mohou kontaminované skleničky poznat například podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně.
09:42Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.
13:06Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Děti se díky náramkům proti obezitě více hýbou

Náramky propojené s aplikací na omezení dětské obezity neboli Buď Fit 24 mají za rok fungování první výsledky. Děti se podle projektového manažera Michala Hinka více hýbou a u některých došlo i ke snížení BMI neboli indexu tělesné hmotnosti. Oslovení pediatři zapojení do projektu vidí pozitiva i v tom, že se děti více zajímají o to, co jí. Na váze děti zatím příliš neubírají, v programu ale pediatři chtějí pokračovat. Děti mají podle nich díky aplikaci větší motivaci něco změnit.
před 6 hhodinami
