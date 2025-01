ŽIVĚ: Poslanci mají projednat novelu zákoníku práce

Poslanci by na úterní schůzi měli projednat takzvanou flexibilní novelu zákoníku práce a nová pravidla pro volební kampaně. V úvodním kole by mohli probrat novelu o sociálních službách, podle níž by příspěvky na péči, dávky pro postižené lidi i jejich průkazy vyřizovala a vyplácela místo úřadu práce sociální správa.