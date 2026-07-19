Zemřel psychiatr, sexuolog a někdejší europoslanec Jaroslav Zvěřina

Ve věku 83 let zemřel v neděli psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Informovala o tom Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Zvěřina byl v minulosti také poslancem za Občanskou demokratickou stranu (ODS), krátce i místopředsedou sněmovny a pět let europoslancem.
„Odešel velký lékař, vědec, vysokoškolský pedagog a především významný člověk, který svou prací a lidským přístupem zásadně formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Byl hlasem rozumu, který dokázal otevírat i složitá témata s mimořádnou noblesou. Pro mnohé z nás byl nejen učitelem a kolegou, ale také vzorem a inspirací,“ uvedl Výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP.
Zvěřina se narodil 18. prosince 1942 v Třebíči. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, po promoci působil nejprve jako lékař v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Poté byl osm let ambulantním psychiatrem v Táboře, než se koncem sedmdesátých let začal věnovat sexuologii.
Od roku 1977 pracoval v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, po roce 1989 se stal jeho přednostou. V roce 1990 spoluzakládal českou Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
Po listopadu 1989 se Zvěřina uplatnil i v politice. Někdejší člen KSČ z let 1965 až 1968 se nejprve angažoval v Nezávislé erotické iniciativě. V roce 1991 vstoupil do ODS, jejím členem byl do roku 2014. V barvách občanských demokratů krátce zasedal ve Federálním shromáždění. Mezi roky 1996 a 2004 byl poslancem, čtyři měsíce na počátku roku 1998 působil jako místopředseda sněmovny.
Vrcholem jeho politické dráhy bylo působení v roli europoslance v letech 2004 až 2009. Poté, co mandát neobhájil, se vrátil k odborné práci.