Zemědělci rozhodnou, zda stejně jako odboráři zruší demonstraci v Praze

Zemědělský svaz i Agrární komora budou v pátek odpoledne jednat o zrušení protestů plánovaných na 22. května, důvodem je vypjatá situace na Slovensku. Zemědělci přitom dříve tvrdili, že protesty rušit nebudou, a to ani přesto, že už se pro tento krok ve čtvrtek rozhodla Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zemědělský svaz ještě během pátku tvrdil, že přípravy protestů trvaly velmi dlouho a s jejich uskutečněním tak farmáři nadále počítají.

Prezident Agrární komory Jan Doležal už dříve řekl, že by protesty měly být masivní a nemusí být poslední. Vláda podle něj tíživou situaci v sektoru neřeší a spíš ji některými kroky i zhoršuje. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) reagoval, že protesty zemědělců aktuální situaci neprospějí. Uvedl, že pro zemědělce se snaží udělat maximum a že postupu Agrární komory nerozumí.

Středeční demonstrace zemědělců by měla začít v 9:00 protestní jízdou zemědělských strojů, konec byl naplánován na 13. hodinu. Připravoval se také happening pro veřejnost, kde by bylo možné podepsat petici na podporu českých zemědělců. Další část protestů by pak měla začít ve 14:00 před úřadem vlády v době zasedání kabinetu.

V Česku se zemědělské protesty naposledy uskutečnily 20. března, kdy na silnice v regionech i k hranicím vyjelo více než 1600 traktorů a další techniky. V Praze demonstrovali zemědělci 7. března, podle mluvčí Agrární komory se této akce zúčastnilo tři až čtyři tisíce farmářů a tisíc zemědělských strojů. Na 4. června jsou naplánovány protesty v Bruselu i v dalších zemích EU.