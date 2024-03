Po Česku opět vyjedou traktory nespokojených farmářů. Praze se mají protesty vyhnout

Čeští zemědělci napříč republikou i na hranicích budou ve středu znovu protestovat kvůli situaci v agrárním sektoru. Připojili se tak k evropským demonstracím, které mají podle zemědělských organizací upozornit na neřešené problémy pěstitelů a chovatelů, jako je levný dovoz ze zemí mimo EU nebo přílišná byrokracie v odvětví. Tentokrát má být ale jejich náporu ušetřena Praha, podle informací magistrátu by se do ní na zemědělských strojích farmáři organizovaně vypravit neměli.

V regionech budou mít demonstrace podobu protestních jízd traktorů a další zemědělské techniky nebo veřejných shromáždění. Někteří farmáři se na hranicích setkají s kolegy ze zahraničí. Organizátoři uvedli, že vyzvou ke klidnému průběhu protestů. Lidé by ale měli v některých regionech počítat s omezením provozu. Podle pořadatelů není vyloučeno to, že někteří farmáři přijedou do hlavního města samostatně.

Do ulic v Česku podle mluvčí Agrární komory ČR Barbory Pánkové převážně dopoledne vyjede více než patnáct set kusů zemědělské techniky. „Lokální omezení provozu není možné vyloučit. Jedná se o protestní akci, během které zemědělci chtějí dát najevo svou nespokojenost,“ uvedla.

V Pardubickém kraji se do protestních jízd údajně zapojí desítky zemědělských strojů a před polednem se tamní farmáři setkají s polskými kolegy. K hraničním přechodům chtějí vyjet i jihomoravští zemědělci. Do Hradce Králové má přijet zhruba padesát traktorů, celkem by se po kraji mohlo pohybovat kolem dvou set strojů. Na Náchodsku zřejmě vyrazí protestovat farmáři se zhruba třiceti traktory. Odhadem 120 traktorů se prý zapojí ve Zlínském kraji. Zemědělci v Olomouckém kraji mají vyjet do ulic s desítkami traktorů a v Libereckém kraji někteří zřejmě vyrazí podpořit protesty v sousedním Polsku, kde farmáři chtějí blokovat nájezdy na dálnici A4. Na Vysočině se chystají protestní jízdy desítek strojů, zemědělci tam chtějí zdržovat dopravu na hlavních silnicích dvě hodiny.