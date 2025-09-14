Vrtulníková jednotka pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š dorazí do Polska v řádu hodin. V Otázkách Václava Moravce to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Počítá se s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.
Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, řekla Černochová
„V řádech hodin by měly dosáhnout území Polské republiky,“ uvedla ministryně. Operovat by měly začít vrtulníky v řádu dnů, roli bude hrát i počasí, dodala.
Černochová vysvětlila, že mise má mandát, který už schvalovala sněmovna někdy loni a který trvá až do roku 2026. „V tuto chvíli je to posílení východního křídla v rámci předsunuté přítomnosti,“ upřesnila.
„My jsme ten mandát schválili, pokud vím, i ANO to tenkrát podpořilo. Šlo nám hlavně o Slovensko... Jestliže jsou Slováci náš bratrský národ, tak já považuji Poláky za bratrance,“ doplnil místopředseda sněmovního zahraničního výboru a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
Polsko v noci na středu zaznamenalo devatenáct narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.
Všechna fakta podle Vondráčka ukazují, že šlo o ruské drony, a Polsku je potřeba pomoci. Podle europoslance a prvního místopředsedy hnutí Stačilo! Ondřeje Dostála je ale původ dronů spekulativní. Přestože spolupracovat a pomáhat Polsku je za něj v pořádku, narušení vzdušného prostoru neznamená válku. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) míní, že je jedno, zda drony do Polska pouze uletěly, nebo zda byly úmyslně vyslány. V obou případech se jedná o bezpečnostní riziko.
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek v reakci na incident oznámil vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance. Česko se zatím neúčastní, pokud by mělo, muselo by si říct ve sněmovně a v Senátu o nový mandát, dodala Černochová. „Pokud se to neintegruje pod stávající misi na východním křídle,“ podotkla dále. Operace se podle ní týká zejména zemí, které disponují vyvinutou protivzdušnou obranou.
Polsko s pomocí NATO v sobotu také nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad Ukrajinou poblíž polských hranic. Operace trvala asi dvě hodiny. Pohotovost mělo také rumunské letectvo, které vyslalo do vzduchu dvě stíhačky F-16, když jeho vzdušný prostor u hranic s Ukrajinou narušil dron.
Sankce vůči Rusku
Trump v sobotu uvedl, že je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy NATO a pokud přestanou kupovat ruskou ropu. Válka na Ukrajině pak podle něj skončí rychle. Ve středu podle médií vyzval EU, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války. Podle americké hlavy státu by USA udělaly totéž.
„To, že si Donald Trump klade další podmínky, považuji za nefér,“ reagovala Černochová a zmínila, že dosud nedošlo k tehdy avizovanému hovoru Putina s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Beru to jako zdržovací taktiku a jsem z toho zklamaná, protože jsem očekávala, že po jednání na Aljašce dojde k nějakému průlomu,“ poznamenala.
Vondráček v této souvislosti upozornil, že jde často o dlouhodobé kontrakty, které uzavřely nestátní subjekty. „Tady není jednoduché řešení, že se to vypne,“ doplnil místopředseda opozičního ANO k Trumpovým výzvám k zastavení nákupů ruských fosilních paliv.
Dostál podotkl, že z pohledu EU je nerealistické zavést cla ve výši 50 až 100 procent na zboží z Indie a Číny. Znamenalo by to podle něj například, že by Evropa neměla odkud dovážet léky. Trumpovi podle něj tolik nezáleží na Ukrajině, ale na tom, aby Evropu vtáhnul do ekonomického konfliktu s Čínou.
Ani podle Dvořáka není podobné opatření realistické. „Máme víc jak tři roky konfliktu, kdy výzev k tomu, abychom omezili odběr fosilních paliv z Ruska, bylo nekonečné množství,“ konstatoval. Trump podle něj vidí aktuálně geopolitický problém jinde než na Ukrajině.