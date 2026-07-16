Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 16. července se věnoval Kraji Vysočina.
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VideoSečteno: Kraj Vysočina
Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 16. července se věnoval Kraji Vysočina.
Na přírodních koupalištích se množí parazit, který nakazí i člověka
Čeští vědci se pokoušejí zjistit víc o parazitech, kteří se v Česku vyskytují ve vodě a mohou tak proniknout i na koupaliště. Protože lidem způsobují zdravotní potíže, hledají experti cesty, jak předejít jejich přemnožení.
EK schválila český systém kapacitních mechanismů pro nové zdroje elektřiny
Evropská komise (EK) uvedla, že schválila český systém takzvaných kapacitních mechanismů pro výstavbu nových zdrojů elektřiny. Stát by tak v příštích letech měl v rámci systému garantovat investorům formou státní podpory alespoň částečnou návratnost jejich investic do nových zdrojů. Nastavení kapacitních mechanismů bylo jednou z priorit vlády ANO, SPD a Motoristů v energetice.
Radiožurnál: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, uvedl Radiožurnál s odvoláním na tři na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu, cítí se nevinný, věc nechtěl komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Podle Radiožurnálu policisté poslanci zabavili také několik střelných zbraní. Policie se k případu nevyjádřila, případ má podle ní na starosti Okresní státní zastupitelství v Děčíně.
Turek se nebude účastnit porad vedení, schůzek ani jednání na ministerstvu
Poslanec Motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí (MŽP). Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, funkci však přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody, sdělila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
Vojtěch: Péči jen docentralizujeme. Dívejme se na to komplexně, vyzývá Philipp
Malé nemocnice varují před reformou, kterou plánuje ministerstvo zdravotnictví. To chce více centralizovat zdravotní péči – specializovaná centra by v budoucnu měla poskytovat specializované zákroky. Podle vlády mají nejmodernější přístroje a proškolený a vysoce kvalifikovaný personál. Malé nemocnice se ale bojí o dostupnost péče. Téma v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským probrali ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL).
V pátek mohou přijít silné bouřky, o víkendu se ochladí
V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky, v pátek mohou být i silné. Teploty budou ve čtvrtek a v pátek stoupat ke třiceti stupňům Celsia, na Moravě a ve Slezsku meteorologové v pátek očekávají až 33 stupňů. Na víkend se ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Armáda slavnostně obdrží první z letounů Embraer
Do výzbroje české armády bude ve čtvrtek slavnostně předán první ze dvou transportních letounů Embraer C-390 Millennium. Smlouvu na nákup dvou středních transportních letounů uzavřelo s brazilským výrobcem ministerstvo obrany v říjnu 2024 pod vedením tehdejší ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Celková cena zakázky činí 11,3 miliardy korun bez DPH a zahrnuje také doplňkové vybavení umožňující hašení požárů nebo evakuaci zraněných.
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