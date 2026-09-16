Post Bellum slaví 25 let. Projektu Paměť národa pomáhá nově AI


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Před pětadvaceti lety vznikla organizace Post Bellum, která stojí i za projektem Paměť národa. Zachycuje příběhy lidí, kteří byli svědky a aktéry klíčových okamžiků dvacátého století. Její sbírka uchovává více než patnáct tisíc svědectví. Nově část archivu zpřístupňuje také prostřednictvím asistenta využívajícího umělou inteligenci. Organizace se vedle dokumentování vzpomínek pamětníků věnuje také vzdělávání a pomoci seniorům.

Obnovený kříž u Nové Vísky na Karlovarsku dnes už důstojně připomíná krutou smrt čtyř německých sedláků. Pozemek koupil Jan Škoda před několika lety. O masovém hrobu mu řekl soused.

„Byl zde zarostlý kus remízku, větve smrků ležely až na zemi a já jsem po čtyřech dolezl mezi ty smrky, tam byla oplocenka. Předpokládal jsem, že to je ten hrob,“ popsal Škoda. Vedle našel povalený sokl a část kříže. Příběh znali i další sousedé, každý ho ale vyprávěl trochu jinak. Přesnější informace pomohla zjistit až Paměť národa.

Čtveřici německých sedláků zastřelili přímo na místě. Podle svědectví pamětníků si nejprve museli vykopat vlastní hrob. Z pietních důvodů tam jejich ostatky leží dodnes. Proč byli zastřeleni, není jasné. Podle kroniky obce Stružná se u nich měly najít zbraně. „Německy psaná publikace se trošku liší v tom, že byly nalezeny jenom vojenské boty a fotografie jednoho ze synů zavražděných v uniformě SS,“ popsal dokumentarista a koordinátor Paměti národa v Centru Karlovy Vary Lukáš Květoň.

Pro Paměť národa se poběží v devatenácti městech, nově v Mimoni, Rtyni a Vimperku
Ilustrační foto

AI jako pomocník

Vyprávění místních Paměť národa zarchivovala. Aktuálně začala pracovat také s umělou inteligencí. Pomocí AI převedla do textové podoby na třicet tisíc hodin svědectví a spustila nového asistenta. Technologie umožňuje procházet rozsáhlou část archivu způsobem, který se blíží běžnému hovoru. Místo hledání podle jména či klíčového slova se lze ptát na konkrétní událost, zkušenost nebo téma. Uživatel položí AI asistentovi otázku a systém vyhledá relevantní části svědectví, na jejichž základě připraví odpověď.

„Já jsem se například narodil na Petřinách, tak se můžu zeptat, jaké pamětníky z Petřin zná. Žil tam třeba Vilém Prečan – historik,“ ukázal vedoucí filmové a výstavní produkce Post Bellum Viktor Portel. Umělá inteligence zde ale neslouží jako náhrada historických pramenů, upozorňuje Post Bellum.

Cenu Paměti národa získaly osobnosti z Česka, Slovenska i Ukrajiny
Fedor Gál

Žádné falšování událostí ani pamětníků

„Každý ví, že sociální sítě jsou zaplavené videi vyrobenými umělou inteligencí. Paměť národa nikdy nebude falšovat pamětníka, žádnou událost, ale AI jsme zapřáhli jako úžasného pomocníka,“ vysvětlil ředitel Post Bellum a zakladatel Paměti národa Mikuláš Kroupa.

Tento nástroj podle Kroupy významně pomůže studentům, historikům, učitelům i novinářům. „Chceme poskytnout zdarma široké veřejnosti autentickou zkušenost našich rodičů a prarodičů z dob totalitních režimů. Jestli se poučíme, záleží již na každém z nás,“ doplnil.

Za projektem a jeho implementací stojí Karel Minařík a Josef Šlerka. Post Bellum nástroj představilo na Festivalu Paměti národa ve Valdštejnské zahradě v Praze.

Výběr redakce

Rusové zabili pět lidí v autobusu, uvedl Hanža. Zesilují útoky na železnici

Rusové zabili pět lidí v autobusu, uvedl Hanža. Zesilují útoky na železnici

10:04Aktualizovánopřed 45 mminutami
Volby čekají další německou spolkovou zemi. I tam vede AfD

VideoVolby čekají další německou spolkovou zemi. I tam vede AfD

před 53 mminutami
Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny

Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny

11:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Parlamentní volby ve Švédsku vyhrála středolevá opozice, uvádí SVT

Parlamentní volby ve Švédsku vyhrála středolevá opozice, uvádí SVT

před 2 hhodinami
Saúdská Arábie exportuje ropu přes Omán. Některé dodávky do Evropy ruší

Saúdská Arábie exportuje ropu přes Omán. Některé dodávky do Evropy ruší

14:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Tuzemští politici postrádali v projevu von der Leyenové konkrétní řešení a návrhy

Tuzemští politici postrádali v projevu von der Leyenové konkrétní řešení a návrhy

13:38Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Policie prověřuje trestní odpovědnost za kontaminovanou lokalitu na Šumavě

Policie prověřuje trestní odpovědnost za kontaminovanou lokalitu na Šumavě

před 3 hhodinami
Izrael je dle ministra připraven „dokončit práci“ a odsunout Palestince z Gazy

Izrael je dle ministra připraven „dokončit práci“ a odsunout Palestince z Gazy

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoMinisterstvo podpořilo první žádosti o půjčku v Nové zelené úsporám

Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Jde o bezúročné úvěry, které stát s finančními institucemi vyjednal a nyní je spouští. Program má pomoci hlavně s renovacemi bytů a domů. Banky a stavební spořitelny očekávají, že zájemců o půjčky na renovace začne přibývat. Firmy plánují, že konkrétní žádosti budou schvalovat nejpozději od začátku listopadu. Za víc než dva měsíce, co stát zelenou úsporám obnovil, projevilo zájem o bezúročný úvěr přes dva tisíce domácností. Požádat by chtěly o víc než pět miliard. Podle zástupců opozice je podpora energetických úspor důležitá, ale stát nahrává bankám.
před 13 mminutami

Post Bellum slaví 25 let. Projektu Paměť národa pomáhá nově AI

Před pětadvaceti lety vznikla organizace Post Bellum, která stojí i za projektem Paměť národa. Zachycuje příběhy lidí, kteří byli svědky a aktéry klíčových okamžiků dvacátého století. Její sbírka uchovává více než patnáct tisíc svědectví. Nově část archivu zpřístupňuje také prostřednictvím asistenta využívajícího umělou inteligenci. Organizace se vedle dokumentování vzpomínek pamětníků věnuje také vzdělávání a pomoci seniorům.
před 27 mminutami

„Je to smolař.“ Jára Cimrman slaví šedesát let

Uplynulo přesně šedesát let od chvíle, kdy do české společnosti vstoupila asi nejznámější fiktivní postava tuzemských dějin – Jára Cimrman. Jeho jméno poprvé padlo v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u pavouka z úst Zdeňka Svěráka. Tehdy ale Jára Cimrman ještě nebyl univerzální vynálezce, světoběžník ani spisovatel. Fenomén se dále rozvíjel. Tři měsíce poté v rozhlasovém pořadu oznámili tvůrci nález Cimrmanovy pozůstalosti a v nadcházejícím roce pak uvedli první dvě hry. Letos tak Divadlo Járy Cimrmana vstoupilo do šedesáté sezony.
před 41 mminutami

Policie po zásahu v Nymburce i jinde v Česku zadržela pět lidí, všechny propustila

Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Nymburce a na dalších místech zadržela pět lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah souvisí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek, informoval státní zástupce Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze Pavel Raček.
09:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Tuzemští politici postrádali v projevu von der Leyenové konkrétní řešení a návrhy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu v Evropském parlamentu přednesla tradiční projev o stavu Evropské unie. Na vystoupení šéfky EK reagují i čeští politici. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) sdělila, že von der Leyenová podle ní „tlačí EU do federace“. Opoziční politici z projevu vyzdvihli především témata konkurenceschopnosti, bezpečnosti a postavení Evropské unie ve světě. Vystoupení von der Leyenové ale hodnotí rozdílně. Části politiků v projevu scházely návrhy konkrétních řešení.
13:38Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Policie prověřuje trestní odpovědnost za kontaminovanou lokalitu na Šumavě

Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Armáda nasadila ve středu v kontaminované oblasti dvacet vojáků a speciální techniku.
před 3 hhodinami

Pavlovi chybí obecná debata o médiích veřejné služby, nemá to dle něj být jen o financování

Prezident Petr Pavel postrádá debatu o obsahu či rozsahu veřejné služby, nemělo by se podle něj řešit jen financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Na zrušení poplatků od ledna v souladu s plány vládní koalice by navíc musela ministryně financí Alena Schillerová (ANO) najít v rozpočtu dalších zhruba deset miliard korun, řekl Pavel. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek ve středu uvedl, že televize v rámci úspor plánuje do roku 2030 propustit dvanáct procent zaměstnanců.
před 3 hhodinami

Pyrotechnika na sportovních utkáních jako trestný čin? Šťastný nyní návrh odmítl

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem, ne jen přestupkem jako dosud. Doporučil pořadatelům v této věci důsledně využívat současnou právní úpravu. Vyplývá to z tiskové zprávy. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech koncem srpna přitom Šťastný uvedl, že je shoda na zpřísnění postihů za pyrotechniku a zahalování obličejů.
před 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

před 4 hhodinami
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

před 14 hhodinami
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

včera v 19:20
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026