Pro Paměť národa se poběží v devatenácti městech, nově v Mimoni, Rtyni a Vimperku

Do Běhu pro Paměť národa se letos v květnu zapojí devatenáct měst. Nově jsou to města Mimoň, Vimperk a Rtyně v Podkrkonoší. České televizi to řekla mluvčí Paměti národa Alžběta Chrobáková. Nejvíc lidí běží tradičně v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Benefiční akce připomíná památku a osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, odbojářů, disidentů nebo bojovníků za svobodu.
K běhu pro Paměť národa se nově zapojí města Mimoň na Českolipsku, Vimperk na Prachaticku a také Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku.
„Paměť národa a její pořad Příběhy 20. století sleduji mnoho let a často i finančně podporuji. A protože mě zaujalo téma běhu – Běžíme za ty, co se nevzdali, tak jsem se rozhodl i ve Rtyni běh uspořádat,“ říká organizátor běhu a rtyňský zastupitel Karel Šafář (nestr.). Největší účast eviduje Paměť národa tradičně v Praze (16. 5.), Brně (23. 5.), Ostravě (30. 5.) a Plzni (1. 5.).
Počet běžců se postupně mírně zvyšuje. Loni běželo 4558 lidí a na startovném se vybralo 2,15 milionu korun. „Pomohou s natáčením příběhů pamětníků, s péčí o ty, kteří naši pomoc potřebují prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa, a také s realizací vzdělávacích programů pro školy,“ uvádí Chrobáková.
Startovné se liší podle místa akce i způsobu registrace. Letos se pohybuje od sta do šesti set korun za on-line přihlášeného jednotlivce. Vyšší částku zaplatí běžec přímo na místě, za měřený běh nebo skupina za štafetu.