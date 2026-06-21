Umělá inteligence (AI) se díky rozvoji jazykových i jiných modelů stává běžnou součástí našeho života. Práci začíná postupně usnadňovat také policii, jde například o jazykový nástroj AIDA, který je určen pro pomoc policistům při kyberpodvodech. V testovacím režimu ji používají už stovky příslušníků, v létě by ho chtěli začít dávat na další služebny. A vedení sboru chce také dále rozvíjet oddělení digitalizace a AI, které vzniklo na začátku roku 2025. „Byl to přirozený vývoj, že organizace cítila, že potřebuje digitalizaci, AI, optimalizovat procesy, urychlit některé úkony,“ popsala vznik oddělení jeho vedoucí Anika Stulíková.
Zóna ČT24 se věnovala také situaci na Blízkém východě, bojovým vozidlům CV-90, které v české armádě nahradí zastaralou techniku, ukrajinským úderům na cíle na ruských a Ruskem okupovaných územích i cizincům bojujícím na Ukrajině.