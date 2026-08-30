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Podvodníci volí při prodeji aut stále jiné způsoby. U některých nabídek má kupujícího zmást stočený tachometr, nepravý VIN kód nebo utajená informace o počtu majitelů či o nehodě. Novinkou je teď i falšování data výroby, tím se může cena výrazně zvýšit. Podle odborníků prověřování vozů i po technické stránce potvrzuje, že řada aut není v dobrém stavu, a to ani s čerstvou STK. Dle společnosti Cebia, která ojetiny prověřuje, zhruba každé čtvrté auto kontrolou vůbec neprojde. Z šetření také vyplynulo, že pro řadu lidí je větším rizikem to, že nabízený vůz měl tři majitele, než to, že je po vážné havárii a prodávající to zatajil.